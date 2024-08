Corré: Prime Gaming regala tres juegos que no estaban anunciados

Amazon festeja la llegada de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder con una oferta especial de tres videojuegos inspirados en el universo de J.R.R. Tolkien. A través de Prime Gaming, el servicio de videojuegos que forma parte de la suscripción de Amazon Prime, los usuarios pueden acceder a estos títulos de forma gratuita. La promoción está disponible tanto para PC como para la plataforma de juegos en la nube Amazon Luna, donde esté disponible, y se enmarca en la celebración del estreno de la nueva temporada, programado para el 29 de agosto en Prime Video.

Los títulos que se ofrecen sin costo adicional son: Middle-earth: Shadow of Mordor en su edición Game of the Year, LEGO The Lord of the Rings (a través de un código para GOG), y Middle-earth: Shadow of War para Amazon Luna.

Un recorrido por los juegos de El Señor de los Anillos

Middle-earth: Shadow of Mordor es una creación de Monolith Productions lanzada en 2014. En este juego, los jugadores toman el control de Talion, un guardián de Gondor que, tras ser asesinado, regresa de la muerte en busca de venganza contra Sauron y su ejército de orcos. Este título se destacó por introducir el innovador sistema Némesis, que permite que las relaciones con los enemigos evolucionen de manera única, dependiendo de las victorias y derrotas del jugador. La edición Game of the Year ofrece contenido adicional, enriqueciendo la experiencia de juego.

LEGO The Lord of the Rings ofrece una reinterpretación de la icónica trilogía de Tolkien con el característico humor de los juegos de LEGO. Los jugadores pueden explorar un vasto mundo abierto en la Tierra Media, enfrentándose a criaturas extrañas, forjando alianzas y superando peligrosos enemigos. Este juego abarca toda la trilogía de El Señor de los Anillos, desde La Comunidad del Anillo hasta El Retorno del Rey.

Finalmente, Middle-earth: Shadow of War es la secuela de Shadow of Mordor, lanzada en 2017. Este juego amplía las mecánicas de su predecesor, ofreciendo más aventuras, combates intensos, elementos de rol y secuencias de sigilo. El sistema Némesis se profundiza aún más, permitiendo a los jugadores desarrollar historias personalizadas y enfrentamientos únicos, lo que aporta una dimensión extra de inmersión y rejugabilidad.

Esta promoción no solo ofrece a los fans la oportunidad de revivir sus momentos favoritos en la Tierra Media, sino que también refuerza el vínculo entre la serie y los juegos, brindando una experiencia completa que combina la narrativa audiovisual con la interactividad del gaming.