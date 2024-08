Review: Total War: Pharaoh DYNASTIES es agua en el desierto

Total War: Pharaoh se lanzó con bombos y platillos, pero no logro capturar la atención de los fanáticos de los juegos de estrategia como se esperaba. Su recreación detallada del Antiguo Egipto y sus intrincadas mecánicas de gestión y batalla no resultaban malas, pero, tal vez, no eran novedosas y muchos consideraron que la fórmula estaba un poco gastada.

Sin embargo, la expansión Dynasties llegó con la promesa de expandir este universo, añadiendo nuevas facciones, mecánicas de juego y campañas que buscan enriquecer la experiencia original. Pero, ¿cumple con la expectativa de revivir el interés?

Novedades

Dynasties presenta cuatro nuevas facciones jugables, cada una con líderes que no solo tienen habilidades únicas, sino que también están respaldados por narrativas ricas y entrelazadas con el lore del juego base. Estas facciones aportan unidades exclusivas que, lejos de ser meros añadidos, realmente alteran la dinámica del juego. Desde soldados especializados en asedios hasta unidades de élite con habilidades tácticas avanzadas, cada facción trae algo fresco a la mesa.

Además de las facciones, Dynasties agrega nuevas campañas que desafían incluso a los jugadores más veteranos. Estas campañas no son solo más de lo mismo; cada una presenta misiones con objetivos únicos y giros inesperados que obligan a replantear las estrategias acostumbradas. También se han introducido mapas adicionales, que no solo expanden el terreno de juego, sino que también presentan nuevas variables, como condiciones climáticas adversas y terrenos difíciles, que añaden un nivel extra de desafío.

Total War: Pharaoh DYNASTIES

Un aspecto que merece especial mención es la nueva mecánica diplomática, que añade profundidad a las interacciones entre facciones. Ahora, las alianzas y traiciones son más dinámicas, y las consecuencias de las decisiones diplomáticas pueden ser tanto una bendición como una maldición.

Jugabilidad

La jugabilidad en Dynasties se siente bien integrada con el juego base, evitando la trampa de sentirse como un parche mal pegado. Las nuevas facciones están equilibradas y ofrecen desafíos y oportunidades interesantes. La IA ha recibido mejoras notables en las nuevas campañas, mostrando una mayor adaptabilidad y una mejor toma de decisiones tanto en el campo de batalla como en la arena diplomática.

El equilibrio entre las facciones nuevas y las existentes se ha trabajado con cuidado, lo que garantiza que ninguna tenga una ventaja desproporcionada. Esto se traduce en batallas más justas y emocionantes, donde la estrategia y la táctica juegan un papel crucial. Además, la rejugabilidad es un punto fuerte de esta expansión, ya que las múltiples rutas y desenlaces posibles invitan a los jugadores a volver una y otra vez, explorando diferentes estrategias y combinaciones de facciones.

Total War: Pharaoh DYNASTIES

Gráficos y sonido

Visualmente, Dynasties es un deleite. Las nuevas unidades y escenarios están diseñados con un nivel de detalle impresionante, que captura la esencia y majestuosidad del Antiguo Egipto. Los paisajes se sienten vivos, con una paleta de colores rica y una iluminación que realza la atmósfera de cada batalla y escena diplomática.

La banda sonora complementa de manera excelente la ambientación, con melodías que transportan al jugador a la época faraónica. Cada facción cuenta con su propio conjunto de temas que reflejan su cultura y su lugar en la narrativa, añadiendo una capa extra de inmersión al juego.

Conclusión

Dynasties es una expansión que no solo añade contenido, sino que enriquece y profundiza la experiencia de Total War: Pharaoh. Con nuevas facciones, campañas desafiantes y mejoras en la jugabilidad, se convierte en una adición imprescindible para los fanáticos del juego. Ya seas un veterano en busca de nuevos retos o un nuevo jugador queriendo explorar el Antiguo Egipto desde una perspectiva diferente, Dynasties es una compra altamente recomendada. Esta expansión eleva el juego base, consolidando a Total War: Pharaoh.