Against the Storm: Keepers of the Stone llega con biomas y ranas

La desarrolladora Hooded Horse ha confirmado la fecha de lanzamiento de Against the Storm: Keepers of the Stone, la primera expansión significativa para el exitoso juego de construcción de ciudades de Eremite Games, que debutó a fines de 2023 con excelentes críticas tanto de los jugadores como de la prensa especializada.

Esta expansión introducirá un nuevo bioma denominado Coastal Groves, un entorno costero que promete desafiar a los jugadores con su proximidad al agua y sus condiciones climáticas únicas. Dentro de este nuevo ecosistema, una especie inédita hará su debut: ranas antropomórficas, criaturas que destacan por su habilidad innata para trabajar con piedras y su afinidad natural con la lluvia. Además de su apariencia distintiva, estas ranas contarán con un árbol de habilidades propio, nuevas órdenes específicas y otras mecánicas que enriquecerán la experiencia de juego.

Aunque aún no se ha revelado el precio de la expansión, se ha confirmado que su lanzamiento estará acompañado de una actualización gratuita disponible para todos los jugadores de Against the Storm. Esta actualización incluirá una variedad de novedades, como un aumento en el límite de nivel, nuevos edificios que ampliarán las opciones de construcción, la introducción de recursos adicionales, la posibilidad de realizar actividades de pesca y una serie de correcciones y mejoras en la jugabilidad.

Con esta expansión, Eremite Games busca no solo mantener el interés de su base de jugadores, sino también atraer a nuevos usuarios que se sientan intrigados por las innovaciones introducidas en Keepers of the Stone. La fecha de lanzamiento oficial está prevista para el 26 de septiembre en PC, momento en el cual los jugadores podrán explorar las nuevas posibilidades que ofrece este esperado contenido adicional.