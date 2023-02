Marvel Snap: te proponemos otro mazo para MODOK lleno de pimienta

Hace unos días te mostramos una opción para aprovechar la nueva temporada de Marvel Snap y su carta principal: MODOK. Con el paso de las horas, van a apareciendo otras opciones para utilizar esta carta por lo que te proponemos otra poderosa opción.

Tal como te contamos, MODOK no es una carta fácil de utilizar. No porque haya que cumplir alguna condición para usarla, sino porque su efecto es descartar todas los naipes de la mano.

Por eso, Morbius sigue siendo su cómplice principal porque gana +2 de poder por cada carta descartada. Si combinamos al vampiro con Mystique, que copia su poder continuo de sumar fuerza, podemos tener un golpe destructor guardado.

Pero antes de eso, veamos con qué contamos en este mazo:

Por dónde atacar

Una de las primeras estrategias de ataque es combinar Sunspot, de costo y poder 1, que suma poder por cada punto de energía no utilizado, Adam Warlock, que cuesta 2 pero no tiene poder, aunque sí la habilidad de robar una carta si vas ganando esa ubicación, y Ebony Maw, que cuesta 1 y tiene poder 7 pero una vez jugado (antes del turno 4 porque sino ya no se puede usar) no permite colocar más cartas en esa posición. La idea es ir robando cartas de más, pero sabiendo que esa posición no va a ser la ganadora. Ahora, hay que colocar a Morbius en una de las locaciones y a Mystique en la otra.

Pero al mismo tiempo podemos ir acomodando a The Collector, que vale 2 con fuerza 0 pero que aumenta de a 1 por cada carta que sumemos a la mano que no salga de nuestro mazo, con Moon Girl, de coste y poder 4 cuya habilidad es duplicar las cartas en la mano. En caso de que MODOK o Morbius no hayan llegado a tiempo, es nuestro golpe escondido. Solo hay que tener cuidado de no llenarnos de cartas de más porque la mano tiene un límite de 8 cartas.

El horror en los ojos del contrario

Y cuando parece que todo está más o menos tranquilo, jugamos MODOK, de coste 5 y poder 8, tirando todas nuestras cartas y dándole de comer a Morbius y Mystique. Pero puede fallar.

Así que te damos el plan B. Si el malvado androide no llega a tiempo, o no pudimos colocar el combo, al descartar Hellcarrier, 6 de energía y 10 de poder, nos darán 3 cartas de coste 6 para el turno final, más la posibilidad de haber descartado Apocalypse, 6 de energía y 8 de poder, pero que lo duplica cada vez que se descarta y vuelve automáticamente a la mano.

Como última opción, como para no depender de dos posibilidades, tenemos un Dracula bajo la manga, con su costo 4 y su fuerza 0. La particularidad es que luego de la última mano, se descarta un naipe y el vampiro más famoso recibe su fuerza.