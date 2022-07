La venta de Activision Blizzard a Microsoft está casi lista

A principios de 2022, Microsoft anunció que iba a comprar Activision Blizzard. El acuerdo era por cerca de 70 millones de dólares y esto le permitiría a la dueña de Xbox quedarse con juegos muy populares, como la saga Call of Duty, por ejemplo. Lo más importante, es que eso abre las puertas para que lleguen a Xbox. Desde ese momento, las empresas tramitaron las aprobaciones legales pertinentes y todo da a entender que la finalización del trato está muy cerca.

¿Qué falta?

Lo más importante es la autorización de la Fundación Federal de Comercio (FTC). Es la que protege al consumidor y sus derechos y de prácticas comerciales injustas (léase monopolios, por ejemplo). Una vez que esté el ok, comienza oficialmente la compra, Microsoft paga 68.700 millones de dólares y a cambio Activision Blizzard entrega los derechos de sus juegos. Es decir, si la FTC no solicita más información a los dueños de Xbox, la compra se lleva adelante.

¿Y después que va a pasar con los juegos de Activion Blizzard?

Con exactitud no se sabe, pero se rumorea que estarían asimilados a las plataformas y subscripciones de Microsoft a lo largo de 2023. Está claro que varios títulos se convertirán en exclusivos de la consola Xbox. También se estima que el objetivo es traer nuevos jugadores al ecosistema de la empresa, por lo que Diablo, Overwatch, Call of Duty están casi garantizados en las plataformas. Hay otros juegos que nadie tiene muy claro cómo se van a manejar, como World of Warcraft y los títulos clásicos de Blizzard, así como Candy Crush.