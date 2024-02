Elden Ring tiene un nuevo dueño absoluto. Bandai Namco perdió su parte de los derechos y ahora los desarrolladores, FromSoftware son los propietarios absolutos de la propiedad intelectual. Por supuesto que esto no es casualidad, ya que Sony y Tencent invirtieron en el estudio.

El GOTY de 2022 fue creado por FromSoftware y publicado por Bandai. Pero ahora, los desarrolladores se quedaron con todo y con cualquier derecho a tomar decisiones sobre su creación. El movimiento que hicieron los programadores fue simple: inscribieron las patentes en Estados Unidos y en Reino Unido pasando de llamarse "Kabushiki Kaisha Bandai Namco Entertainment" a "Kabushiki Kaisha FromSoftware".

Obviamente, la aparición de Sony y Tencent, que compraron el 30% del estudio, que pertenece al Kadukawa, colaboró. Desde ese momento, la decisión fue conseguir las propiedades intelectuales de sus productos con el objetivo de crecer hacia el anime o películas.

Por otro lado, seguimos sin novedades del esperado DLC, Shadow of the Erdtree. Si bien, como ya te contamos, podría llegar a fines de este mes, no hay confirmaciones al respecto.