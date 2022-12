The Game Awards 2022 premió a lo mejor de la industria y fue un duelo entre God of War Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment y Elden Ring de From Software y Bandai Namco. Sin lugar a dudas, se trata de dos grandes títulos. Por eso disputaban cabeza a cabeza el premio mayor. Sin embargo, el juego de FromSoftware se lo apropió y es el GOTY (juego del año).

Los ganadores

Juego del año: Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Poca Seguridad

Pero el plato fuerte fue que se coló un espectador en el discurso de los ganadores. Luego de que los desarrolladores agradecieran el galardón, el joven, parado en el escenario con ellos, se acercó al micrófono y dedicó el premio a su "rabi ortodoxo reformado Bill Clinton".

El joven fue detenido posteriormente y todavía no trascendieron los motivos.

Los otros premios

Mejor Dirección: Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Mejor Narrativa: God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Mejor Dirección Artística: Elden Ring de From Software y Bandai Namco

Mejor banda sonora y música: God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Mejor diseño de sonido: God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Mejor actuación (presentado Al Pacino): Christopher Judge - Kratos en God of War: Ragnarok

Games for Impact (buscan generar un impacto y mejorar a la sociedad): As Dusk Falls de Interior Night y Xbox Game Studios

Mejor apoyo a la comunidad: Final Fantasy XIV de Square Enix

Mejores juegos en constante evolución: Final Fantasy XIV de Square Enix

Mejor Juego Indie: Stray de BlueTwelve Studio y Annapurna

Mejor debut indie: Stray de BlueTwelve Studio y Annapurna

Mejor juego para móviles: MARVEL SNAP de Second Dinner Studios y Nuverse

Mejor juego de realidad virtual/aumentada: Moss: Book II de Polyarc



Mejor juego de acción: Bayonetta 3 de Platinum Games y Nintendo

Mejor juego de acción / aventuras: God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Mejor RPG (Juego de rol): Elden Ring de FromSoftware y Bandai Namco

Mejor juego de lucha: MultiVersus de Player First Games

Mejor juego familiar: Kirby and the Forgotten Land de HAL Laboratory y Nintendo

Mejor juego de estrategia / simulación: Mario + Rabbids Sparks of Hope de Ubisoft Milan, Paris y Ubisoft

Mejor juego deportivo / carreras: Gran Turismo 7 de Polyphony Digital y SIE

Mejor juego multijugador: Splatoon 3 de Nintendo EPD y Nintendo

Juego más esperado: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo EPD y Nintendo

Mejor adaptación a cine / series: Arcane: League of Legends de Fortiche, Riot Games y Netflix



Innovación en accesibilidad: God of War: Ragnarok de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment

Mejor juego de esports: VALORANT de Riot Games

Mejor jugador de esports: Jacob "Yay" Whiteaker de Cloud9, Valorant

Mejor equipo de esports: LOUD de Valorant

Mejor entrenador de esports: Matheus "bzkA" Tarasconide (LOUD, VALORANT

Mejor evento de esports: 2022 League of Legends World Championship

Creador de contenido del año: Ludwig