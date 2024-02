Elden Ring de FromSoftware fue el GOTY (juego del año) de 2022 sin lugar a dudas. Por eso, desde que se anunció que tendría un DLC, los amantes de este título están a la espera. Y parece que ya no deberán seguir esperando mucho.

Shadow of the Erdtree estaría más cerca de lo que se espera. Por lo menos, eso dan a entender ciertos indicios, que surgen principalmente desde Steam. La plataforma de juegos para PC tiene en su información de actualización algunas palabras que son, por lo menos llamativas.

Podemos encontrar referencias que mencionan “qa-release”, “qa-debug”, “dev-debug”. Estos llevan a los entendidos a considerar que se está realizando la evaluación de calidad, que se produce a través de programas beta en la plataforma.

Los que saben, consideran que estas actualizaciones, que no se ven reflejadas en el producto público, permite especular que estamos muy cerca de su presentación y de su lanzamiento. El DLC se presentó en febrero de 2023 y todavía no hubo más novedades al respecto, por lo que el aniversario de su presentación puede ser un gran momento para mostrarlo. Sin embargo, tampoco se puede descartar que todo sea una cortina de humo, aunque no sería la primera vez que ese tipo de actualizaciones den el indicio de que el lanzamiento está muy cerca.