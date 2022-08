Electronic Arts podría ser vendida a un sorpresivo postor

En los últimos meses, empresas gigantes están armando estudios propios o comprando terceros para unirlos a su staff. Ejemplo sobra, pero citemos a Microsoft y su adquisición de Activision Blizzard. Pero ahora, Amazon sería quien se ponga como el principal opositor al dueño de Xbox.

La megacompañía de venta online, que ya incursionó en el servicio de streaming con Prime Video y ofrece videojuegos en Prime Gaming, quiere entrar de lleno en la industria. Si bien tiene algunos estudios bajo su ala y Amazon Luna, la plataforma de cloud gaming, va creciendo y esparciéndose por el mundo, ahora apuntan a uno de los grandes desarrolladores del mercado: Electronic Arts.

Usa Today aseguró que Amazon podría comprar en los próximos días la empresa que ya había anunciado que estaba a la venta. De hecho, la compañía de Jeff Bezos no fue la única oferente. Se sabe que tanto Disney y Apple habían mandado sus propuestas.

Está claro que Electronic Arts viene acompañada de franquicias más que interesantes como Mass Effect, Dead Space o Dragon Age, todas más que adaptables para la pantalla. Eso podría atraer más público gamer a la plataformas de streaming.

En este momento no hay nada oficial. Pero todo da a entender que el rumor tiene asidero y que pronto Electronic Arts será de Amazon.

¿Qué es Electronic Arts?

Nacida en 1982 de la mano de Trip Hawkins en California, se expandió con el paso de los años a distintos lugares del mundo, como Suecia, China o España. Dentro de sus subsidiarias se encuentra EA Sports.

Posee los derechos de franquicias como The Sims, Need for Speed, Dragon Age, Mass Effect, sin contar las deportivas relacionadas con EA Sports.