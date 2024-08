Un actor de Esperando la carroza quedó soltero a sus 65 años

Darío Grandinetti (65) y Pastora Vega (64) dijeron hasta "acá llegamos" y terminaron su relación después de ocho años de relación. En una nota, el actor Esperando la carroza (1985) contó que está soltero y que "ambos están muy bien" tras la separación.

"Que me pregunten, no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que no, no estamos más en pareja, ya estoy solo. Estamos muy bien, pero ya pasó", respondió ante la consulta de la periodista Catalina Dlugi por Pastora.

"Estoy muy bien de ánimo y en cuanto a lo personal y a lo laboral ando muy contento", agregó.

Darío Grandinetti interpretó al nieto de mamá Cora.

El protagonista de Esperando la carroza también habló de los aprendizajes de la vida y expresó que "me siento un poco menos cabrón, me enojo menos". "Antes me enojaba mucho por pavadas y ahora creo que tengo mejor perspectiva de lo que preocupa", declaró.

En un momento de cambios emocionales y personales tras su separación, el artista en su visita por la ciudad de Rosario abrió su corazón. "Cuando llego a Rosario el cuerpo se me acomoda, hay algo que noto en mi cuerpo, donde vuelvo a ser yo. Acá es donde nací y empecé a formarme como actor. Es un círculo amplio, tengo mis lugares para tomar café, mis amigos, los lugares que me gustan", expresó.

Romances de Grandinetti

El primer matrimonio de Grandinetti fue con la artista catalana Eulaiaa Lombarte Llorcar. En la década de los 90, el actor inició una relación con la exmodelo y actriz argentina Marisa Mondino (56) con quien compartió más de una década.

Marisa Mondino en la tapa de Siete Días.

El vínculo que más revuelo marcó fue su romance con Silvia Montanari (1943-2019) y surgió en el verano de 1983. Ella tenía 40 años, 16 más que él, pero esto no fue un obstáculo para el flechazo que los unió instantáneamente. Fue la prensa y el público que no coincidieron con la relación y lo criticaron.

Finalmente, el actor rosarino estuvo con Pastora Vega y fue el encargado de anunciar su separación tras ocho años de relación. Ambos habían comenzado su romance en 2017 y fue en la entrega de los Premios Platino en Madrid, de acuerdo a las versiones que ellos mismos dejaron trascender desde el inicio de la relación.

Grandinetti y Pastora Vega.

Siempre desde el bajo perfil, los artistas cultivaron al público y a la prensa mientras estuvieron unidos. Jamás comentaron su vida en pareja y tampoco respondieron a ciertos comentarios mal intencionados.