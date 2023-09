Stephen King presenta su nuevo thriller con un vieja conocida

Stephen King (76), uno de los autores más icónicos y prolíficos en el género del thriller y terror, está a punto de lanzar su última obra maestra literaria, Holly. Este nuevo libro promete mantener a los lectores al borde de sus asientos mientras siguen los pasos de la detective Holly Gibney en su última aventura. Programado para llegar a las librerías de Argentina el 1 de octubre, Holly es una adición emocionante a la serie que King ha construido en torno a este personaje intrigante.

Un personaje recurrente: Holly Gibney

Holly Gibney no es una desconocida para los lectores de Stephen King. Ya ha desempeñado un papel destacado en novelas anteriores, como Mr. Mercedes, Quien pierde paga y El visitante. En Holly, King profundiza en la vida de este personaje recurrente y nos lleva a una nueva aventura llena de misterio y suspenso.

La historia de Holly se inicia de manera inquietante. La detective Holly Gibney asiste al funeral de su madre, un momento que normalmente sería de duelo y reflexión. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando una mujer desconocida se acerca a ella con una súplica desesperada: necesita ayuda para encontrar a su hija desaparecida. Este misterioso pedido lleva a Holly por un camino lleno de secretos oscuros y giros inesperados, poniendo a prueba sus habilidades de investigación y su determinación.

El legado de Stephen King

Stephen King, conocido como el Rey del Terror, ha cautivado a los lectores de todo el mundo con su habilidad para tejer historias escalofriantes y personajes memorables. Con más de 500 millones de ejemplares vendidos, King es un gigante en el mundo de la literatura, y su influencia se extiende más allá de las páginas de sus libros. Numerosas obras suyas han sido adaptadas al cine y la televisión, lo que demuestra su capacidad para crear historias que resuenan en la cultura popular.

A lo largo de su carrera, King ha escrito 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, además de guiones cinematográficos. Sus últimos títulos, como Cuento de Hadas, Billy Summers, Después, La sangre manda y El visitante, han seguido siendo éxitos de ventas y han mantenido a los lectores en vilo con sus tramas fascinantes y personajes complejos.

Reconocimientos a su trayectoria

El impacto de Stephen King en el mundo de la literatura va más allá de sus logros editoriales. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el PEN America Literary Service Award en 2018, el National Medal of Arts en 2014 y el National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003. Estos premios destacan su contribución excepcional a la literatura y su influencia duradera en generaciones de escritores y lectores.

Holly, un thriller que aborda temas actuales

A diferencia de algunas de sus obras anteriores, Holly se aparta de los elementos paranormales y las criaturas sobrenaturales. En cambio, King extrae el terror de las situaciones cotidianas y se inspira en la realidad estadounidense actual. A lo largo de la novela, aborda temas contemporáneos, como el ascenso de la ultraderecha, la pandemia, y la controvertida figura de Donald Trump. Esta perspicacia para incorporar temas actuales y sociales en su narrativa es un testimonio del talento de King para mantenerse relevante y desafiante como escritor.