Desafiando la creatividad: Stephen King habló sobre la IA en el arte

La incorporación de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) está dejando una marca indeleble en diversas esferas. Uno de los observadores más impactados por estos avances es el mundo del arte, un dominio que antes se consideraba inmune a la influencia de las máquinas.

Sin embargo, la creciente capacidad de los programas basados en IA para generar imágenes, redactar textos e incluso componer música plantea una pregunta trascendental: ¿pueden las máquinas suplantar a los artistas humanos?

Esta encrucijada fue abordada por el escritor Stephen King en un artículo que publicado en The Atlantic, donde analiza las diferencias entre los escritores y los sistemas de IA capaces de crear textos. Su conclusión, aunque matizada, brinda optimismo a los escritores: "Aún no".

King, famoso por obras como Misery, IT y Cementerio de animales, ilustró la brecha entre los escritores humanos y las IA en su narración. En la misma describió una escena en la que un personaje dispara a otro en la nuca, pero la bala no atraviesa por completo el cráneo. El autor subraya que la auténtica creatividad surge de la íntima conexión con la historia y de giros sorpresivos, matices que las actuales IA no han logrado abarcar.

A pesar de que King reconoce la posibilidad de que las IA evolucionen en este aspecto, asegura que "la creatividad humana sigue siendo insustituible".

Fallo en Estados Unidos

Recientemente, un fallo judicial en Estados Unidos sentenció que las obras generadas por IA no están amparadas por derechos de autor, arguyendo que la propiedad intelectual se fundamenta en la creatividad humana. Por lo que esta reflexión de King cobra importancia en medio de un debate más amplio sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la creatividad artística, ya que esta decisión acentuó la tensión entre los artistas y la creciente automatización en el ámbito artístico.

En Hollywood, la industria del entretenimiento también se halla inmersa en este enfrentamiento. Guionistas y actores lideraron huelgas en protesta por el creciente uso de métodos automatizados en la creación de películas y series.

Aunque King deja abierta la posibilidad de que las IA desarrollen mayor creatividad, surgieron casos donde la influencia de la IA es patente.

El progreso de la inteligencia artificial suscita cuestionamientos cruciales sobre la creatividad y el arte. A pesar de las notables habilidades demostradas por las actuales IA, la chispa de la auténtica creatividad parece seguir siendo el terreno exclusivo de los seres humanos.