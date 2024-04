Fabiana Cantilo: "Tengo que hacer dos shows mensuales para pagar el alquiler"

La cantante y figura clave en la historia del rock argentino, Fabiana Cantilo (65), habló sobre su dura realidad económica y lo que perdió por las adicciones a lo largo de su carrera, en una entrevista con Infobae.

En el mano a mano que realizó con el portal digital, Cantilo contó acerca de su presente económico y aseguró que se "gastó todo su dinero".

"Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque si no, no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa", expresó.

Además, añadió: "Yo digo: ´Jodete por drogadicta´. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: ´Jodete por no hacer las cosas bien´. No me quejo".

Cantilo ha sido muy reconocida tanto por sus trabajos arriba del escenario como también en faceta de productora musical. Pese a que Fabiana realizó infinidades de giras nacionales e internacionales, desplegando su estilo propio, se arrepiente de las malas decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera.

"Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: ´A esta no la voy a contratar´", declaró.

Por otro lado, la cantante destacó la mentalidad de los iconos de la escena nacional y de por qué son exitosos en lo que producen. "Teniendo en cuenta, todo lo anterior, no tenía como Lali, como Fito, que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen, porque laburan, porque son 'workaholic', además. Yo no. Yo soy lady vaga", declaró en la nota.