Shrek 5 confirma fecha de estreno con curioso póster

Después de más de una década de espera, los fanáticos de Shrek pueden emocionarse nuevamente. DreamWorks Animation y Universal Pictures han lanzado un nuevo póster oficial para Shrek 5 que sorprenderá a los fans de la franquicia y los emocionará por el brillante futuro que se vislumbra.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

El nuevo póster muestra un número 5 verde con las icónicas orejas de Shrek. Este póster confirma que la esperada película se estrenará el 1 de julio de 2026. Shrek 5 es la quinta entrega principal de la franquicia y la séptima en general, basada libremente en el libro de 1990 Shrek!, de William Steig . La película será una secuela de Shrek Forever After (2010), con un guion escrito por Michael McCullers y una historia de Chris Meledandri, quien también es productor.

El retorno del elenco original

Los queridos personajes de la serie regresarán con sus voces originales. Eddie Murphy ha confirmado que volverá a dar vida a Burro, y se espera que Mike Myers, Cameron Diaz y Antonio Banderas repitan sus roles como Shrek, la Princesa Fiona y el Gato con Botas, respectivamente.

El desarrollo de Shrek 5 ha sido un largo camino. Inicialmente planeada después del éxito de Shrek 2 en 2004, el proyecto se canceló cuando DreamWorks decidió terminar la franquicia con la cuarta película. Sin embargo, después de que NBCUniversal comprara DreamWorks Animation en 2016, la producción del filme se reavivó oficialmente.

Eddie Murphy, en una reciente entrevista mientras promocionaba Beverly Hills Cop: Axel F confirmó que ya había comenzado a grabar sus líneas para la película y que se esperaba su lanzamiento en 2025. No obstante, el póster recién lanzado confirma la fecha exacta de estreno para 2026.

Aunque los detalles específicos de la trama aún no se han revelado, se espera que Shrek 5 traiga nuevas aventuras en Far, Far Away. Con Shrek y Fiona ya asentados, la historia podría centrarse en sus hijos, que ya serían adolescentes, abriendo un abanico de posibilidades narrativas con la nueva generación de personajes de cuento de hadas.

Shrek 5 promete ser una emocionante adición a la querida franquicia, manteniendo el humor y los personajes que han encantado a los espectadores durante años. Con la fecha de estreno ahora confirmada, los fanáticos pueden empezar a marcar sus calendarios para el regreso del famoso ogro verde y sus amigos.