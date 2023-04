-Imagen ilustrativa-

Silvina Luna sintió dolor de cabeza, taquicardia y deshidratación al participar de 'El hotel de los famosos'

La exvedette Silvina Luna (42), quien se encuentra a la espera de un trasplante de riñón, necesita someterse a sesiones de diálisis entre tres y cuatro veces por semana.

En sus redes sociales, la rosarina ha optado por compartir su experiencia y recientemente mostró un video en el que se filmó a sí misma mientras recibía el tratamiento en el hospital y exhibiendo el equipo médico que la acompaña.

"Hola. Estoy en diálisis, para los que no saben es una máquina que es como un filtro para mi riñón. O sea, que me está ayudando a vivir", comenzó Silvina explicando. Y continuó: "Le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible".

La ex Gran Hermano relató: “Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es".

"Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme", siguió.

"Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... esto es día a día en base a cómo me siento organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos!!", concluyó.

Los detalles de la salud de Silvina Luna

Durante una entrevista con en marzo pasado, el destacado abogado Fernando Burlando habló sobre la difícil situación que está enfrentando la actriz. En el marco de una conversación sobre el juicio contra Lotocki, Burlando explicó cómo debió atravesar momentos complicados durante dicho proceso.

"Para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad", empezó diciendo en aquel entonces.

Por otro lado, contó detalles sobre su salud: "Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere. No sé si está claro eso. No puede hacer una vida normal".

"Sin ir más lejos, no sé si recuerdan, que Silvina se tuvo que ir del Hotel de los Famosos. Silvina no puede laburar ni generar dinero. No puede tener un trabajo normal", acotó el Pollo Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana por El Trece.

"Si la convocamos acá todos los días, tal vez no puede venir. Le estropeó la vida de todas las maneras", concluyó, haciendo referencia a la mala praxis que Aníbal Lotocki le hizo a Silvina Luna.