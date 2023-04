La modelo Silvina Luna enfrentó cuestionamientos en las redes sociales por parte de diversos internautas que se refirieron a su rostro.

La ex Gran Hermano, dejó una contundente reflexión para todos aquellos que la opinaron sobre su apariencia, en la que remitió a la acción de bullying.

“Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtro y sin bótox ni rellenos. Hace años que dejé de hacerlo. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles”, dijo primeramente Silvina Luna.

Y continuó: “Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar, de la misma manera que con un mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”.

“Viven preguntándome qué me pasó, qué me pasa en la cara... ¡Pasaron los años! Tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 22. Y me pasó la vida... Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie y firme”, explicó la ex GH.

Silvina Luna reveló recientemente que se encuentra en la lista de espera del Incucai para ser trasplantada de los riñones, producto de una enfermedad en dichos órganos que se desencadenó por una intoxicación de metacrilato, luego de una intervención quirúrgica de Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis.

“Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente, para darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, en si estás más gorda o más flaca. No se opina de los cuerpos ajenos. No se opina del cuerpo, ni de la cara ni de la ropa de otro”, reflexionó.

“A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas, porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor de sí: la ira, la envidia, la bronca?’. Ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de apertura, de cambio, de evolución. Que puedan ver las cosas de otra manera”, cerró en el mensaje que recibió infinidad de comentarios positivos y apoyo por la valentía de hacerlo.

Durante la emisión de su programa "A la Barbarossa" en Telefe, Lío Pecoraro recibió la visita de su padre en el estudio. En ese emotivo momento, Georgina Barbarossa se refirió al caso de Luna y aprovechó la oportunidad para hacer un importante llamado público en apoyo a la actriz.

"Silvina Luna está todo el país apoyándote. Por favor, donen los órganos. Y no lo digo ahora porque Silvina Luna está en una lista de espera. Hay miles de personas en una lista de espera, y podés ser vos, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu papá... Realmente se necesitan los órganos chicos”, dijo la conductora.

Y continuó: "Nuestro cuerpo es un envase. Nosotros venimos acá con la única certeza de que nos vamos a morir. Sé que es un momento dificilísimo, pero tenés que donar los órganos, porque así salvas muchas vidas".