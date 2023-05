Karina ‘La Princesita’ tuvo un momento de furia en un boliche y quedó todo grabado

La cantante de cumbia Karina ‘La Princesita’ atraviesa un momento complejo. La ex del Polaco padece un cuadro de depresión contra el que lucha diariamente; sin embargo, ahora trascendió otro fuerte conflicto que tuvo cuando le tocó hacer un show en un boliche ubicado en Quilmes.

Anteriormente, la cumbiera había hablado de su tratamiento con psicólogos y psiquiatras debido a su lucha contra la depresión. Además, enfrenta episodios de ansiedad y consume medicamentos para estabilizar sus emociones, los cuales le han brindado gran ayuda en los últimos meses.

En esta oportunidad, la autora de Corazón mentiroso hizo un fuerte descargo en un show.

Karina dirigió su virulento mensaje a los dueños del boliche donde estuvo haciendo su presentación y dejo a la luz que le molestan, y mucho, los problemas técnicos vinculados con el sonido.

La Princesita frenó su concierto en un boliche y estalló furiosa: “No puede ser que estemos sonando tan mal”.

“Tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad es que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal”, exclamó.

"A ver si se ponen las pilas y arreglan el sonido, viejo, porque acá estamos sonando mal. Se corta al frente, la gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención porque se la están prestando a la gente de acá… ¿Quién da la cara? A ver si alguno da la cara", siguió.

Para cerrar, Karina se mostró un poco más condescendiente y agregó: "Ahí sí se escucha un poco más… viejo, vamos, estamos todos laburando, vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh”, cerró.