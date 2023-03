MasterChef: cocinó mal unos ñoquis y le echó la culpa a su mascota

En MasterChef suelen suceder situaciones insólitas e inesperadas. En la última edición del programa, la participante Delfina Gayoso generó revuelo a causa de el plato que le habían encomendado, falló y por el hecho terminó culpando ¡a su gato!

La participante había llevado al programa, una foto de su gato. La idea era que la imagen del felino, ‘le trajera suerte’, por eso la implementó a modo de cábala. Sin embargo, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, le dieron una dura devolución por la preparación de su menú y ella terminó echándole la culpa a su mascota.

“Lo importante Delfi es que es el primer día de esta competencia, queda un montón por delante, volvé a tu estación”, le dijo la conductora del espacio, Wanda Nara.

“Sí, pero ¿me puedo llevar al gato?”, le consultó la joven estudiante a la conductora y, tras retirar la imagen del animal, expresó: “No te traigo más”.

La devolución de los jurados de MasterChef

“No es culpa del gato”, agregó Martitegui al escuchar el descargo de Delfina y todos estallaron de risa.

El plato de la concursante del famoso reality, no logró la aprobación de los jueces, es decir de ninguno de ellos. El menú, fue un plato de ñoquis con salsa.

“Un ñoqui sin huevo no es un ñoqui, es un puré con harina medio semi crudo, sin forma, sin nada. A la salsa le falta un montón y cuando haces un crocante de pan la idea es desmenuzarla un poquito para que te quede todo crocante”, le dijo Martitegui.

Betular por su parte, le dijo: “Delfina, todo lo que te puede salir mal de un plato de ñoquis con salsa de tomates está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa de tomate no es salsa de tomate, lo crocante no está crocante así que hay mucho para recalcular”.

“Ya te diste cuenta Delfina que está preparación no honra para nada a tu bisabuela y quiero pararme sobre esta salsa… realmente tenías mucho tiempo donde podrías haber cocinado esta salsa distinto, empezá a pensar como cocinera”, sentenció Donato.