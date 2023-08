La familia de Silvina Luna aclaró cuál es su estado de salud

La actriz Silvina Luna lleva tres meses internada en el Hospital Italiano por una insuficiencia renal crónica que se agravó con el tiempo. Su familia desmintió las versiones que la daban por intubada y pidió respeto por su delicado estado de salud.

Según contó la periodista Estefanía Berardi, Silvina está consciente y se comunica en voz baja, pero se angustia al leer noticias falsas sobre su situación. “No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, leyó Berardi en el programa Poco Correctos.

La actriz tiene los músculos atrofiados por el largo reposo y necesita kinesiología para recuperar la movilidad. También tiene agua en los pulmones y está sedada. Por el momento no necesita respirador, pero su estado es crítico y podría requerirlo en cualquier momento.

“Todo el tiempo hablo con la familia y hay cosas que me las guardo porque no quieren… Pero hay que rezar”, fueron las palabras de Estefi en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs.) cuando advirtieron que estaba desbordada por la angustia.

“La quiero un montón. Me cuesta no llorar en televisión y hago una fuerza, pero la quiero tanto, es tan buena chica y no se merece estar sufriendo”, se lamentó, en días en los que el doctor Aníbal Lotocki enfrenta una inhabilitación para ejercer la medicina.

Sus amigos Gustavo Conti y Ximena Capristo expresaron su preocupación y pidieron oraciones por su recuperación. Silvina tiene 43 años y desde 2011 sufre las consecuencias de una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki, quien le inyectó metacrilato, una sustancia peligrosa para la salud.