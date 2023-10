Fanáticos de Taylor Swift llaman a no votar a Milei

Luego de que seguidores del grupo de K-pop surcoreano tuvieran un conflicto con Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA); ahora un club de fan de Taylor Swift llamó a no votar a Javier Milei en el balotage para definir al futuro Presidente argentino, que se realizará el domingo 19 de noviembre.

A través de X, la recientemente creada cuenta Swifties contra LLA, que tiene 4.255 seguidores, anunció: "A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: 'Tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia'".

Los y las seguidoras de la artista que cantarán en River los días 9, 10 y 11 de noviembre detallaron en un comunicado que esta postura concuerda con el pensamiento de Taylor Swift, quien ha manifestado su descontento con la gestión de Donal Trump, expresidente estadounidense con el que Javier Milei ha mostrado públicamente una postura similar.

"¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", explicaron.

En el texto aclaran que La Libertad Avanza es “en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos”.

En el comunicado confirmaron que siguiendo la postura de su ídola, y repudiando las políticas que propone Milei, a las que consideran "peligrosas principalmente para las mujeres y diversidades", no van a votar al candidato libertario.