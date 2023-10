Con mucha variedad, se renueva la cartelera de los cines

Si sos un amante del cine, este jueves 26 de octubre tenés una cita ineludible con tu butaca y tus "pochoclos". Hay opciones para todos los gustos y edades, desde el estreno de terror (de todas las semanas), pasando por el reestreno de películas imperdibles de Disney hasta dos producciones nacionales que prometen. Aquí te contamos un poco sobre cada una de las películas que podrás disfrutar:

Los delincuentes

Morán y Román son dos empleados de banco que en determinado momento de sus vidas se cuestionan la existencia rutinaria que llevan adelante. Uno de ellos encuentra una solución, cometer un delito. De alguna manera lo logra y compromete su destino al de su compañero. Esta decisión los llevará a un cambio rotundo en sus vidas en busca de una existencia mejor. Dirige Rodrigo Moreno. Actúan Daniel Elias, Esteban Bigliardi y Margarita Molfino.

Trilogía El señor de los anillos

Reestrena continuando con los festejos por los 100 años de Warner Bros. Pictures. La trilogía dirigida por Peter Jackson tiene distintos días de proyección y horarios según la sala, por lo que se recomienda consultarlos en las páginas oficiales.

Trolls 3: se armó la banda

Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy y Ramón son ahora oficialmente, ¡una pareja! A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-stars, Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor y emocional para reunir a los otros hermanos y así rescatar a Floyd, de un destino aún peor que el olvido de la cultura pop. Voces originales de Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Cabello, Amy Schumer y Zooey Deschanel.

The killer

El protagonista (Michael Fassbender) de The Killer (David Fincher) no tiene ni siquiera un nombre. Él ha sido toda su vida un asesino a sueldo que ha estado viajando por todo el mundo cumpliendo siniestros encargos. Sin embargo, ahora, después de tantos años de soledad y asesinatos, no tiene tan claras las cosas y no sabe si abandonar este horrible tipo de vida. Por ello, acaba fallando en su último encargo y siendo perseguido por sus clientes. En la película también participan los actores Tilda Swinton y Charles Parnell.

El rapto

Barbudo, con varios kilos de más, una apariencia que de apacible muta a desesperada y envuelto en una constante nube de humo de cigarrillo, Rodrigo De La Serna interpreta la trágica vida de Julio Levy en "El rapto", película de Daniela Goggi con exitosos pasos por Venecia y Toronto, que, inspirada en historias reales, se estrena en salas este jueves.

Basada en la novela "El salto de papá", de Martín Sivak, "El rapto" narra la tragedia de una familia de banqueros marxistas que, luego del exilio en tiempos de la dictadura, regresan a la Argentina en los comienzos de la democracia. Mientras se debaten en nuevas formas de hacer crecer el negocio y mantener sus principios, al hermano mayor de Levy lo secuestra uno de los inorgánicos grupos de tareas que quedaron operativos, en las tinieblas, tras la caída de la dictadura en 1983.

Five Nights at Freddy's

Película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicia de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy's. Freddy Fazbear's Pizza es un restaurante familiar donde la fantasía y la diversión cobran vida, ya que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran. Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), el nuevo guardia de seguridad de Freddy's que ahora, después de pasar por algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pase su primera noche en el trabajo, Mike se dará cuenta de que el turno nocturno en Freddy's no será tan fácil de superar como esperaba, y vivirá más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas de este siniestro local.

Moana