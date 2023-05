Ed Sheeran amenazó con dejar la música: los motivos

Los herederos de Ed Townsend, coautor de Let’s Get It On de Marvin Gaye, denunciaron a Ed Sheeran por un supuesto plagio en su canción Thinking Out Loud.

Según medios estadounidenses, los demandantes aseguran que "hay sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos", entre el tema lanzado por el artista británico en 2014 y el clásico soul de 1973.

Ante este panorama, Sheeran se presentó a declarar y afirmó que se retirará si recibe un fallo desfavorable. "Si eso sucede, he terminado, me detendré", dijo, y añadió: "Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien me menosprecie".

Una de las principales pruebas que habrían presentado los herederos de Gaye es un video de TikTok en el que, en una presentación en vivo, el reconocido cantante pelirrojo hacía una transición entre Thinking Out Loud y Let’s Get It On.

Por su parte, Sheeran se defendió asegurando que eso es un recurso que usan varios artistas y que, en el pasado, ya había combinado la canción con otros temas. Además comentó que "sería un idiota para pararme en el escenario frente a 20.000 personas (e interpretar el tema plagiado)".

Por último, los abogados del cantante inglés afirmaron que las pistas no comparten más que una serie de progresiones de los acordes que son fundamentales en el género pop. El juicio que se está realizando en Manhattan finalizaría en unas dos semanas.