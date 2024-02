Preocupa el estado de salud de Verónica Castro

Cristian Castro viajó a México con su novia argentina, la empresaria inmobiliaria Mariela Sánchez, con la intención de presentarla a su madre, Verónica Castro. Pero detrás de esta visita formal, que habla además de la felicidad del cantante mexicano con su reciente relación amorosa, se esconde otro motivo.

Fue Marcos Valdés, hermano de Cristian, quien se comunicó telefónicamente con el cantante y le pidió que viajara lo antes posible para ver a su madre. Es que Verónica está realmente delicada de salud, tal como contó Valdés en una entrevista que publicó el medio La Marca.

Qué le pasa a Verónica

A los 71 años, Verónica Castro permanece alejada de los medios desde hace un tiempo. Más exactamente desde su participación en el programa Gran Hermano VIP, donde en la final cayó de un elefante, accidentándose gravemente en 2004.

Desde ese momento, la diva mexicana ha tenido que someterse a diversos procedimientos médicos –entre ellos muchas cirugías– para aliviar los problemas que le quedaron en la columna vertebral a modo de secuela tras la caída del elefante.

En una de esas intervenciones quirúrgicas, a Verónica le colocaron placas de titano en la columna, lo que le provoca severos dolores.

Sin embargo, recientemente Cristian aseguró que su madre "exagera e incluso inventa enfermedades para llamar la atención". Semejantes declaraciones causaron malestar en Marcos, también hijo del Loco Valdés.

"Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, está delicada, le duele mucho su espalda por el mismo accidente, tiene titanio en toda esta parte de aquí arriba de la columna", comenzó diciendo el hermano de Cristian Castro.

El hombre manifestó que la diva hace esfuerzos a diario para salir adelante, aunque hay días que por los dolores que siente, decide quedarse en su casa y cancelar todas las visitas.

"Son unos dolores terribles, es una señorona. Verónica Castro hace un gran esfuerzo, sí le duele. A veces he querido a verla después y me dice: 'Me siento delicada, Marquitos'. Está saliendo adelante, pero sí le duele", agregó Valdés.

E inmediatamente, Marcos le rogó a Cristian que visitara a su madre porque "nadie sabe en qué momento podría dejarnos", dijo. Hay que decir que a Valdés le afectó mucho la muerte reciente de su madre, por lo que ver a Verónica en este estado lo conmueve aún más.

"Te lo dice alguien que perdió a su mamá: ve a ver a tu mamá ahorita que la tienes contigo. Ve a verla, hermano, es tu mamá, es la única mamá y ahorita que puedes, abrázala y apapáchala... no sabemos cuándo se nos va", añadió el mexicano.