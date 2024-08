Noche explosiva en lo de Mirtha Legrand: Casero vs. Etchecopar y Gutiérrez

La última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece) estuvo lejos de ser tranquila. El actor Alfredo Casero protagonizó una serie de enfrentamientos con Baby Etchecopar y Mónica Gutiérrez, generando un ambiente tenso y polémico.

- Alfredo Casero no sólo domó a Baby Etchecopar también a Carlos Ruckauf... jajajaja.... pic.twitter.com/o5tEXGPZ8q — Doctor House (@Bobmacoy) August 18, 2024

El origen del conflicto

El primer choque ocurrió cuando Mirtha Legrand abrió un debate sobre el rol del periodismo durante los años del kirchnerismo, en relación con el escándalo que involucra a Alberto Fernández. Baby Etchecopar tomó la palabra y expresó: "Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico. Somos 40 que soportamos censura, son 40 teatros rotos, me echaron de canales, carpetazos, críticas, carteles en la calle. No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa...".

La respuesta de Casero

Este comentario fue el detonante para que Casero arremetiera contra Etchecopar, acusándolo de recibir dinero a cambio de sus opiniones. "No lo tendrás en casa, pero me vas a negar que trabajan por pauta. Vos saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino", replicó el actor.

Etchecopar se defiende

Etchecopar, entonces, explicó: "Cortaron una parte. Yo la pasé en mi programa, dije que me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes. Fantino me dijo que estamos al aire y dije 'sí, claro'. Y no los acepté y lo conté al aire. Nunca agarré un mango de nadie. Yo no soy ningún corrupto. Soy el que menos gana en América, no somos todos iguales".

Casero, visiblemente enojado, continuó: "Yo nunca cobré un solo sope, me hicieron mierda y me destrozaron por todos lados. ¿Entonces no viven de pauta?".

Alfredo Casero más basado que nunca en la mesa de Mirtha, DESTRUYÓ al periodismo pautero cómplice del kirchnerismo.



Aplausos de pie para @agencialavieja. pic.twitter.com/Tc0YgdFSfm — Stanley del 56% (@stanleybostero) August 18, 2024

Intervención de Mónica Gutiérrez

La discusión se intensificó cuando Mónica Gutiérrez intervino, cuestionando a Casero por criticar al periodismo por, supuestamente, defender al kirchnerismo. Esto abrió un debate sobre la necesidad de que los periodistas estén matriculados para trabajar. Casero arremetió: "Entonces, podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo a la doctora Rímolo. El periodismo termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron a la gente y a la gente mayor fue muy grande".

Continuación del conflicto

La pelea entre Alfredo Casero y Mónica Gutiérrez continuó cuando se retomó el tema de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Gutiérrez defendió a la exprimera dama: "Le van a caer con todo, con la extorsión, con el alcoholismo...". Sin embargo, Casero interrumpió: "¿No escucharon hace un mes y medio que esto se sabía y que se iba a saber? Salió en el momento exacto en el que tenía que salir. Ahora, ¿qué estamos tapando con todo esto?".

Con tono irónico, Gutiérrez le preguntó: "¿Qué tapamos? Contanos...". Casero, visiblemente molesto, respondió: "No me tratés como un pendejo porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. Así que no me tratés así porque estoy explicando y hablando. 'A ver explicame' porque te puedo explicar".

Alfredo Casero después de que Mónica Gutierrez lo haya querido ningunear: "No me tratés como si fuera un pendejo, porque yo hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un peso". pic.twitter.com/Ht43uN9ztl — Dr. Pirunguito Flores 🇦🇷🇮🇱 (@pirunguito) August 18, 2024

Un debate sin fin

Y siguió: "Lamento venir y no poder ponernos todos de acuerdo por un solo tema, por lo de esta mina. A mí me parece que, la verdad, es una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante".

"¿Cuál es la posibilidad de ponernos de acuerdo todos para tapar una cosa importante?", le consultó Mónica, sin entender lo que ocurría. "Tené la seguridad que tienen todos la capacidad de ponerse a la misma gente que les da lo que necesitan para vivir muy bien mientras los otros ni viven muy bien", refutó él.

"Yo no tengo resentimientos. Yo creo que lo que tienen que hacer los periodistas es pedirle perdón a la gente por lo que han hecho", cerró Alfredo.

La noche continuó con más intercambios acalorados, dejando claro que la mesa de Mirtha sigue siendo un escenario donde las pasiones y las opiniones fuertes no faltan.