Mirtha cuestionó las polémicas declaraciones de la sanadora Leda Bergonzi sobre el cáncer

En una reciente emisión de La Noche de Mirtha, la icónica conductora Mirtha Legrand tuvo como invitada a Leda Bergonzi, conocida como La sanadora Leda. La rosarina, famosa por sus supuestas habilidades curativas mediante la imposición de manos, se encontró en el centro de una acalorada discusión sobre sus controvertidas declaraciones acerca del cáncer.

La polémica declaración

En enero, durante una visita a Chile, Bergonzi afirmó que "el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón" y que "el cáncer es todo emocional". Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción tanto de la Iglesia como de la comunidad médica, obligándola a aclarar sus palabras y a asegurar que fueron sacadas de contexto.

Vestida de rosa, Bergonzi explicó en el programa: "La gente muchas veces cree que soy una persona diferente. Soy diferente. Lo estoy aceptando. Digo, vivir con los pies sobre la tierra y entender que Dios está en medio nuestro y que lo necesitamos". A pesar de no tener dificultades físicas, confesó sentirse mal emocionalmente, lo que, según ella, es el inicio de muchas enfermedades.

El interrogatorio de Mirtha

Legrand no dudó en profundizar en el tema, preguntando directamente sobre las declaraciones de Bergonzi. "Fue lo del cáncer. Me sacaron de contexto", respondió la sanadora, mientras la conductora insistía en que contara lo sucedido. Bergonzi explicó que ha acompañado a muchas personas con diversas enfermedades, la mayoría comenzando con una depresión.

Ciencia vs. fe

La conversación se tornó aún más intensa cuando Mirtha preguntó si Leda creía en la ciencia. "Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana, que me libera. O que me acepta y que me ayuda a aceptar mi enfermedad", afirmó Bergonzi. Ante la insistencia de Legrand sobre las supuestas sanaciones logradas, la sanadora mencionó que estos casos están siendo investigados por el Obispado.

Finalmente, Mirtha Legrand hizo una advertencia crucial: "No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado". La conductora expresó su preocupación de que algún enfermo de cáncer pudiera abandonar su tratamiento médico basado en las declaraciones de Bergonzi.

Bergonzi intervino para aclarar: "Eso no lo estamos diciendo. O sea, que la gente entienda lo que se habla en este lugar. Yo te hablo de un Dios". Mirtha respondió: "Es muy delicado lo tuyo". Leda continuó: "Yo te hablo de un Dios que sana y libera. Esa es mi fe. ¿Puedo mañana tener una enfermedad? Sí, pero es como yo la transite mi enfermedad. Sola y triste o con Dios y acompañada con esperanza. Yo creo que no nos quedamos acá, no nos quedamos suspendidos en este mundo. Vamos a la vida eterna".

Este encuentro dejó en claro la tensión entre la fe y la ciencia, y la responsabilidad de los comunicadores al tratar temas tan delicados como la salud.