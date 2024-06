Mirtha Legrand rechaza nuevamente su estatua en Villa Cañás

El pasado sábado, Mirtha Legrand expresó su descontento con la reciente reinstalación de su busto en Villa Cañás, Santa Fe. A pesar de los ajustes realizados por el escultor cordobés Daniel Melero, la diva sostuvo que la estatua, denominada 'La humildad', no guarda similitud con ella y solicitó su remoción definitiva.

En 2023, se generó una controversia en torno a dos estatuas en honor a Mirtha Legrand, creadas por un artista cordobés. Ante las críticas recibidas, incluso de la propia homenajeada, y para prevenir actos de vandalismo, las autoridades culturales de la Municipalidad de Villa Cañás decidieron retirarlas.

La obra fue llevada al taller de Melero, quien decidió realizar algunos ajustes. "Hice cambios sutiles en los dientes, el cabello y los pómulos. Fue un trabajo detallado", destacó.

El 15 de mayo, la obra restaurada fue presentada nuevamente al público en la Casa de la Cultura de la ciudad natal de la diva. El escultor cordobés explicó que la obra lleva el nombre La humildad, en honor al proceso de rescate y reconstrucción que tuvo, con el objetivo de satisfacer a la homenajeada y al proyecto.

No obstante, Mirtha Legrand volvió a expresar su desaprobación hacia la obra. "Es feo y no me gusta. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero", afirmó con firmeza, aunque entre risas.

Darío Lopilato destacó que el artista realizó algunos cambios para mejorar la apariencia de la estatua, pero Mirtha Legrand no quedó satisfecha con el resultado. "El bronce... Todo lo que he visto, no tiene dientes. No debería tener dientes porque los dientes salen mal", precisó.

Estatua Mirtha Legrand.

La conductora indicó que el intendente le envió una foto de la estatua restaurada, pero sigue pareciéndole muy fea. Susana Roccasalvo sugirió que sería mejor colocar una foto de ella, a lo que Legrand recordó una pintura que le hicieron en Villa Cañás hace un tiempo.

"Está en la estación de ómnibus, donde entra y sale la gente. Ese es bonito y me lo mandó el intendente. Pero el busto... Creo que voy a morir y lo van a dejar ahí", expresó indignada. Sus invitados exclamaron un "no" rotundo y la conductora de Implacables sugirió que, si es necesario, todos irán a hacer "un repiquete".

"El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad cercana llamada Casilda. Eso me lo contó el intendente. No lo conozco. Nunca nos encontramos con el autor, no lo conozco", mencionó Mirtha Legrand. "Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parece que no soy yo. Me veo y digo '¿yo soy esa?", insistió.