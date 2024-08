Meryl Streep se topa con cupido en Only Murders in the Building

Son muchos los casos en los que una pareja en ficción termina saliendo en la realidad. Uno de los últimos ejemplos rumoreados es Martin Short (74) y Meryl Streep (75), quienes vienen dando de qué hablar desde principios de año. Ambos actores negaron varias veces su noviazgo, pero recientemente los rumores resurgieron cuando se los vio de la mano en el estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building.

Recordemos que Only Murders in the Building sigue al actor semi-retirado Charles (Steve Martin), al director de Broadway Oliver (Short) y a la artista Mabel (Selena Gomez), quienes comparten un interés por los podcasts sobre crímenes reales. Estos desconocidos se hacen amigos mientras investigan y se ven envueltos en asesinatos que pasan en su edificio. En la tercera temporada, Streep se unió al elenco como Loretta, una actriz que se convierte en el interés amoroso de Oliver.

Es por esto que muchos fans se ilusionaron con la posibilidad de que esa relación salte de la televisión a la realidad. Los rumores de noviazgo entre Streep y Short empezaron después de verlos juntos en los Globos de Oro de 2024 en enero. Pero todo fue creciendo cuando se los siguió viendo juntos después de cenar con amigos en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, California, y en el espectáculo de Broadway "Merrily We Roll Along" en el Teatro Hudson de Nueva York en marzo.

Con todas las especulaciones y rumores en el aire, Short desmintió el noviazgo en un episodio del podcast "Club Random with Bill Maher" e insistió en que solo eran "amigos muy cercanos". También volvió a repetirlo en una reciente entrevista con THR.