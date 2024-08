El anime de 'El Señor de los Anillos' lanza su primer tráiler

El esperado largometraje de anime, 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim' (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) ha lanzado su primer tráiler oficial, y probablemente llenará de entusiasmo a los fans de la saga de J.R.R. Tolkien.

El tráiler, presentado hoy, ofrece un vistazo fascinante al nuevo proyecto que promete expandir el rico universo de la Tierra Media con una perspectiva fresca y estilizada. La película, dirigida por Kenji Kamiyama, destaca por su enfoque visual único que fusiona el estilo de anime con el épico mundo creado por Tolkien.

El tráiler revela una animación de gran calidad que captura la esencia de la Tierra Media, pero con un toque distintivo que marca la impronta del director japonés Kamiyama. A través de impresionantes secuencias de acción y un diseño artístico cautivador, el avance nos introduce a los principales personajes y al conflicto central de la trama.

Los seguidores podrán ver a Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan, interpretado por la voz de Brian Cox, y a su hija como la protagonista, la Princesa Héra, a quien da vida Gaia Wise. Además, el tráiler presenta a Wulf, el oscuro señor Dunlending que busca venganza, prometiendo una historia llena de intriga y enfrentamientos épicos. La voz de Miranda Otto, quien regresa como Éowyn, añade un toque nostálgico al filme al servir de narradora.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se sitúa 200 años antes del descubrimiento del anillo por Bilbo Baggins, centrándose en la Casa de Helm Hammerhand, el rey de Rohan. La película explora la vida y las leyendas en torno a este icónico personaje y su familia, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la historia de Rohan y sus héroes.

La dirección está a cargo de Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en el anime, quien ha sido responsable de darle una visión estilizada al proyecto. Junto a él, el equipo creativo cuenta con Peter Jackson y Fran Walsh como productores ejecutivos, con Philippa Boyens , Jason DeMarco y Joseph Chou como productores principales. Esta colaboración entre talentos internacionales y la visión artística de Kamiyama promete una experiencia visualmente única, diferente a las adaptaciones anteriores de Tolkien.

La película está programada para su estreno en Norteamérica el 13 de diciembre y a nivel internacional el 11 de diciembre. Con el lanzamiento de este tráiler, las expectativas están altas para una nueva aventura épica en el universo de El Señor de los Anillos, que sin duda atraerá tanto a viejos como a nuevos fans de la saga.