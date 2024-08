Anya Taylor-Joy, protagonista de la adaptación de 'How to Kill Your Family' para Netflix

Anya Taylor-Joy (28) es sin lugar a dudas una de las actrices más destacadas en la industria del entretenimiento en la actualidad. Su versatilidad ha quedado demostrada en producciones como el aclamado largometraje de terror La bruja (The Witch, 2015), la comedia El menú (The Menu, 2022), el thriller psicológico Fragmentado (Split, 2016), y el épico drama vikingo El hombre del norte (The Northman, 2022), entre otros. Ahora, Taylor-Joy ha dado un nuevo paso en su carrera al confirmarse como la protagonista de una nueva serie que se estrenará en Netflix, expandiendo así su presencia en la pantalla chica.

En este nuevo proyecto, Anya Taylor-Joy liderará el elenco de How to Kill Your Family (Cómo matar a tu familia en español), una serie basada en la novela homónima de Bella Mackie (What A Way To Go), que ha sido un gran éxito de ventas. La serie, compuesta por ocho episodios, contará con Taylor-Joy en el papel principal de Grace Bernard, una asesina meticulosa y despiadada. Este nuevo desafío actoral promete mostrar otra faceta de la versátil actriz, consolidando aún más su carrera en el panorama televisivo.

En cuanto a la trama, se trata de un thriller en el que la actriz ha mostrado gran entusiasmo, diciendo: "Cuando terminé de leer la última página, supe que debía formar parte de la adaptación de esta historia."

La sinopsis oficial revela lo siguiente: "Grace tiene una familia complicada. Su padre es Simon Artemis, un multimillonario y un arribista despiadado. Ella es el producto de una aventura que él dice no recordar, y Grace y su madre tuvieron que valerse por sí mismas. Cuando su madre muere y ella es rechazada por las mismas personas que deberían amarla, Grace transforma su ira en algo oscuro: matar a esta familia extensa, distanciada a través de medios morbosamente creativos. Grace se abre camino hacia la venganza y una herencia considerable, pero su misión solo la aleja aún más de lo que realmente necesita".

Este proyecto marcará el regreso de Anya Taylor-Joy a Netflix, plataforma con la que previamente colaboró en la exitosa serie Gambito de dama (The Queen's Gambit), lanzada en 2020. En esta producción, interpretó a Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que lucha contra sus propios demonios mientras asciende en el competitivo mundo de este deporte, ganándose elogios por su actuación y consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación.