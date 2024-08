Los directores de Avengers: Endgame llegan a Netflix con una producción de US$ 300 millones

Después de superar los 300 millones de dólares en el presupuesto de cada una de las últimas películas de Avengers, los hermanos Russo vuelven a apostar por otra gran producción. Se trata de The Electric State, la próxima entrega de Netflix que ronda los 320 millones de dólares de presupuesto.

Protagonizada por Millie Bobbie Brown (20) y Chris Pratt (45), The Electric State supera lo que Joe y Anthony Russo gastaron en The Gray Man de Netflix y en la serie Citadel de Prime Video.

Según informó World of Reel, el presupuesto elevado de aproximadamente 320 millones de dólares de The Electric State podría deberse a más de una razón. Para entrar en contexto, les contamos que la película comenzó a grabarse en octubre del 2022. Sin embargo, un mes después, un miembro del equipo falleció en un accidente automovilístico fuera del set y tuvieron que frenar la producción. Y, como sabrán, una producción parada no es para nada barata.

Ya en febrero de 2023, The Electric State se habría terminado de grabar aunque tuvieron que filmar nuevas escenas y hacer "reshoots" en marzo y abril de este año. Otro gran gasto. Sin embargo, esto no termina de justificar un presupuesto que supera los 300 millones de dólares.

Más allá de que los hermanos Russo estén acostumbrados a estar detrás de superproducciones costosas, The Electric State ya tiene bastante presión encima. Al igual que Netflix, que quiere que la película de sus frutos debido al dinero invertido. Sin embargo, para saber si tendrán éxito o no tendremos que esperar un poco más.

Basada en la novela ilustrada de Simon Stålenhag del 2018, The Electric State narra un viaje en el que una adolescente y su robot se embarcan en una misión a través de una América distópica. "Un paisaje extrañamente silencioso y posapocalíptico, cubierto con las ruinas de gigantescos drones de batalla y tecnología de realidad virtual rechazada", dice.

Esta historia de transición a la edad adulta, mezcla ciencia ficción y géneros western en un pasado retrofuturista. Millie Bobbie Brown interpretará a una adolescente huérfana que recorre el Oeste americano con su amigo robot y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor.

Además de Brown y Pratt, la película tiene en su elenco a Ke Huy Quan, Giancarlo Espostito, Anthony Mackie, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox y Jenny Slate. Christopher Markus y Stephen McFeely adaptaron el guion, con los Russo y Mike Larocca produciendo para AGBO. Por otro lado, Chris Castaldi y Patrick Newall son productores, mientras que Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus y McFeely son productores ejecutivos.

Todavía no tenemos muchos datos, ni imágenes, avances, tráilers o una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, se espera que The Electric State llegue a Netflix en marzo del 2025.