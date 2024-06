Luis Ventura habló sobre lo que piensa de la postulación de su hijo para sucederlo en APTRA

Tras las declaraciones de Facundo Ventura, en las que declaró que le gustaría ser presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), siguiendo los pasos de su padre, que es el actual titular, Luis Ventura (68) habló sobre el tema con Ciudadano.News y dio su opinión.

Antes de la celebración del Martín Fierro Federal, que sucedió este fin de semana en la provincia de Mendoza, el hijo del periodista había declarado que "yo sé que en algún momento voy a ser presidente de APTRA. Lo sé, creo muchísimo en mis condiciones y creo que soy un pilar importante dentro de la gestión de mi papá".

Sobre estas declaraciones, Luis ventura dio su opinión, pero antes habló del presente de la entidad. "Me da la impresión, ante todo, que esta entidad sigue creciendo, tiene una proyección para proyectar dirigencia también femenina. Me gustaría tener una presidenta algún día en la Asociación de Periodistas. Me gustaría también gente más joven", declaró.

En esa línea, el titular de APTRA, sin pelos en la lengua, se expresó sobre la postulación de su hijo como futuro candidato a sucederlo. "Facundo dentro de los socios de APTRA es uno de los periodistas que está mostrando diariamente, en pantalla y también en producción, profesionalmente es un tipo capaz", señaló.

"La directiva de una entidad de periodistas es distinta, no es lo mismo que el periodismo. Administrar eso, a veces se pone engorroso. Él tiene las agallas y el coraje que se necesita", agregó.

Por otra parte, Ventura respondió sobre qué es lo más difícil de manejar en APTRA. "Saber separar en un lugar equidistante de todas las cuestiones y saber dejar de lado las cuestiones personales para permitir quedar siempre al institucional".

Desde su lugar como presidente, que ya lleva tres periodos de gestión, Ventura hizo un breve balance de su tarea en la entidad que entrega el premio Martín Fierro: "El balance es muy simple, vayan y miran en la tesorería de la entidad y ahí creo que está la respuesta", sentenció.