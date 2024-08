La foto íntima que compartió Zulemita Menem a sus "50 y pico"

Zulemita Menem (53) no dudó en compartir en sus historias de Instagram una imagen en la que posa en traje de baño desde la intimidad de su hogar. Con orgullo, escribió "50 y pico", causando un gran revuelo entre sus seguidores por el trabajado cuerpo que luce.

A través de su posteo, la empresaria e hija del expresidente Carlos Menem, quería presumir los resultados del duro entrenamiento que viene haciendo con Romina Traetta, su personal trainer. La profesional trabaja con varias figuras del espectáculo tales como Stefi Roitman (30), Stephanie Demner (33) y Julieta Poggio (22), entre otras.

Zulema está en pareja hace más de dos años con el expresidente de River Plate y empresario, Rodolfo D'Onofrio (75). Su pareja en una nota sorprendió con una declaración de amor y llamó la atención porque se lo ve como un hombre de bajo perfil.

"Hay una cosa que no me preguntaste, que es 'que tal tu relación con Zule'. La amo. La quiero. Y no me lo preguntaste. Ahora sí, sigamos con la película", tiró el hincha de River Plate en una charla que tuvo con el periodista Iván Schargrodsky en Cenital.

La pareja decidió blanquear su relación en agosto de 2022.

En otro momento, el empresario habló de cómo la pareja convive con la exposición pública, ya que son figuras "sin querer" en el mundo del espectáculo. "Si nos piden fotos, nos sacamos todas las fotos que quieran... Somos muy parecidos en ese aspecto y eso es algo que considero una virtud porque cuando alguien es popular tiene que ser muy tonto para negarse cuando le piden una firma o una foto, si no no vayas al lugar que hay gente", declaró D'Onofrio.

Rumores de separación

El periodista Jorge Rial (62) utilizó sus redes sociales para contar que la pareja se había separado. "La felicidad de la vuelta de (Marcelo) Gallardo no alcanzará para llenar el corazón de Rodolfo. Se separó de Zulemita después de un largo tiempo en pareja. El volcado a la política, ella rehaciendo su vida con un empresario gastronómico. Dios te da, Dios te quita", escribió en su cuenta de X (Twitter).

Posteo de Jorge Rial.

Tras la supuesta separación, la hija de Menem aclaró la situación de la pareja y lanzó una publicación contundente para terminar con los rumores mal intencionados.

"Mi empresario gastronómico y yo", redactó con el fin de terminar los rumores de su separación con el dirigente de River Plate.