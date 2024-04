La categórica respuesta de Tinelli tras las duras críticas que recibió de Tini

Luego de la canción Ángel de Tini Stoessel (27), donde la artista revivió una vieja pelea entre su padre y Marcelo Tinelli (64), el mundo del espectáculo espera una dura respuesta por parte del conductor. Sin embargo, el nacido en Bolívar habló con la prensa y puso paños fríos a la situación.

El programa de Ángel de Brito (47), LAM de AméricaTV, tuvo la exclusiva con el conductor y Tinelli contó que "está todo bien" con Alejandro Stoessel. "Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero en el momento que estuvo internado en la Trinidad, fue de las personas que más llamé a la directora y al director para ver cómo estaba de salud. Más allá de lo que pueda haber pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias, tanto la mía como la de él, de mi parte está todo más que bien", manifestó el empresario.

Ante la pregunta de cómo es su relación con la cantante, el conductor dijo: "La admiro mucho como cantante, como profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Mis hijas la aman, ellas ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes".

Por eso, describió que escuchó el pedido de sus hijas y remarcó que "le desea lo mejor". "Me dijeron 'por favor, papá, ya está, ella necesita hacer esto, es un proceso que ella lo vivió'. Es totalmente entendible, lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso a mí", agregó.

"Estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo. Le deseo lo mejor, siempre. Y es muy amiga de mis hijas también, no podría estar mal con ella", sumó.

De esta manera, Tinelli se refirió que las cosas que puede decir una persona, y que puede ser ofensivo para quien lo recibe, "no hay que tomarlo de manera personal". "Entonces, cuando a uno le dicen algo, uno tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno", reflexionó.

Por eso, reconoció la necesidad de Tini de expresar lo que tenía que decir para sanar. "Si ella tuvo la necesidad de decirlo, sabrá por qué". "Hace bien que te la piquen un poco y en este caso mi relación con Alejandro está muy bien. No charlamos, pero nos hemos visto y dado un abrazo. Hemos hablado por teléfono por cosas del programa también”, cerró.