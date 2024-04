Mirtha y su incómoda pregunta a Oscar Martínez sobre si ganan bien en España

Oscar Martínez (74) es el protagonista de la nueva serie Bellas Artes y está disponible en la pantalla de Star+ para toda Latinoamérica. En este marco, el actor argentino visitó el programa de Mirtha Legrand (97) para promocionar y hablar de su proyecto audiovisual.

Como era de esperar, la conductora realizó su batería de preguntas picantes y fue Martínez uno de los apuntados por Mirtha. Se conoce que el actor está desde hace un tiempo viviendo fuera del país, y por temas laborales, el artista está radicado en España.

Pese a tener una gran trayectoria en los medios de comunicaciones, el actor no consigue trabajo en Argentina y eso responde su estadía en Europa. Por eso, Mirtha sin rodeos y sin vuelta le tiró en su mesa: "¿Los sueldos son parecidos a los nuestros, a los que se paga acá, allá en España?".

A esto, Martínez le respondió: "Yo no sé cuánto se está pagando acá porque no trabajo hace tiempo. Allá depende, como en todas partes. La nuestra es una profesión muy irregular. Hay algunos que ganan mucho. No todos los artistas cobran lo mismo, pero normalmente las series se pagan muy bien"

Su experiencia con el público español

Otra pregunta de la conductora fue sobre la recepción que tienen el argentino con el público español. ¿La gente te conoce por las calles, por ejemplo?", preguntó Mirta.

"De a poquito sí. Hay gente que ya me conocía porque hubo pelis muy exitosas, Relatos Salvajes, Ciudadano Ilustre. Toc Toc, que la hice allá con actores y actrices españoles, es la que más han visto porque es muy popular. Ahora tengo dos series en las plataformas más vistas", expresó Óscar Martínez.