Tango feroz vuelve en formato documental y cuenta secretos de la producción

Tango feroz: la leyenda de Tanguito (1993) fue una de las películas más vistas y debatidas en el último tiempo en Argentina, tanto por la crítica especializada como también por una generación de jóvenes que encontró una manera distinta de contar las cosas. En fin, el 9 de mayo se estrena el documental y además se exhibirá en el Bafici.

Como respondió la protagonista de Tango Feroz, la película está muy presente en los argentinos. "Está muy presente, de hecho, estamos haciendo este documental. El fenómeno que fue, no me lo imaginé nunca", argumentó Cecilia Dopazo (54).

El documental fue realizado por Denise Urfeig y Mariano Frigerio, producida por Salamanca Cines. Va tras las razones del fenómeno de Tango Feroz, que marcó a una generación y rompió récords de proyección en salas. Por eso, la película incluye testimonios de aquellas personas que hicieron grande la ficción. Entre las voces que se destacan: Fernán Mirás (54), Cecilia Dopazo, Marcelo Piñeyro (71), Leo Sbaraglia (53), Imanol Arias (67), David Lebon (71), Federico D´Elía (57), David Masajnik y Mirna Suárez.

En una entrevista con un medio de comunicación, el guionista contó la metodología para reconstruir la historia que será proyectada en salas comerciales a partir del 22 y 26 de abril.

"Nuestro norte era hacer una especie de homenaje a Tango feroz, pero incluyendo voces disidentes. Cuando empezamos a investigar sobre la película, más a nivel documental, nos pasaba que encontrábamos historias laterales interesantes. Por ejemplo, yo no sabía todo el conflicto que había con la historia de cómo se compuso La balsa, con Litto Nebbia (75), Tanguito y los demás", contó Mariano Frigerio en elDiarioAR.

Nostalgia

Su directora contó a ese medio con quién fue a ver la función de Tango Feroz y qué le produjo el personaje de Tanguito. “La fui a ver con mis amigas de la secundaria y me acuerdo de que salí enamorada de Tanguito, lo veía como una especie de príncipe azul rockero (risas). Además, fue el primer varón desnudo que vi y salí muy enamorada de la historia, más que de la película", relató.

"Me acuerdo de que mi amiga Paula arrancó el póster de la calle y lo colgó en la habitación, y yo la envidiaba muchísimo. Creo que a mí esos elementos fueron los que más me pegaron: poder volver a pensar en esa manera de ir al cine y volver a esa ciudad que ya no existe más", agregó.

Lo fuerte de la ficción fue su lado artístico y musical, que también fue destacado por Denise Urfeig. "Es verdad que toda una generación conoció varias de las canciones que aparecen a partir de la película. Ese CD de Tango feroz fue un CD que teníamos todos. Y yo creo que incluso hoy debe haber gente que cree que todos los temas eran de Tanguito. Fue la puerta de entrada para muchos al cine y al rock nacional", cerró en elDiarioAR.