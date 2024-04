Fallo a favor de Lucas Benvenuto tras la denuncia de Jey Mammón

En un giro inesperado, la Justicia ha emitido un fallo a favor de Lucas Benvenuto, quien denunció en 2020 al reconocido artista Jey Mammón por presunto abuso cuando era menor de edad. La controversia se desató en los medios y generó un debate sobre la prescripción de los delitos y la credibilidad de las víctimas.

La resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 exoneró al artista, argumentando que el delito había prescripto en 2019. Sin embargo, Benvenuto no se rindió y decidió demandar al joven por “calumnias e injurias”.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Lucas compartió sus sentimientos tras conocer el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional. “Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor… Haría lo mismo una y otra vez”, expresó.

El patinador también reflexionó sobre los años de silencio y la importancia de hablar cuando se puede. “Los sobrevivientes hablamos cuándo podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad”, subrayó.

Benvenuto también mencionó el caso de Roberto Santi, quien espera una resolución de la Corte. “Todavía estoy esperando que resuelvan su situación”, agregó.

En un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a afirmar que Lucas no mintió y que no cometió los delitos de los que fue acusado. El joven expresó su gratitud al equipo legal y a quienes lo apoyaron durante este proceso.