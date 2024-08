John Travolta y su aventura secreta en una tanguería porteña

Tras su paso por Bariloche, el actor estadounidense John Travolta (70) desató el furor al llegar a Buenos Aires con su familia. La estrella de Hollywood sorprendió a sus fanáticos al visitar una tanguería en Barracas. Sonriente y agradecido, Travolta tuvo su propia "misión imposible" para disfrutar de su aventura en la noche porteña.

El protagonista de la película Fiebre de sábado por la noche (1977) arribó a Buenos Aires y conoció la noche porteña. Tenía visto hace mucho tiempo un local bailable, pero no lo había visitado y aprovechó su viaje para hacerlo. Fue a una tanguería y reservó una vip para disfrutar del show.

Su objetivo era disfrutar sin ser reconocido mientras estaba en un barrio porteño. Para mantener el perfil bajo, reservó una mesa bajo otro nombre, sorprendiendo al personal, que nunca imaginó su presencia.

"Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes", contó Soledad Soler a Infobae, esposa del director artístico y encargada de la gerencia de eventos.

El actor quedó fascinado por el espectáculo.

¿Cómo es Travolta?

En un primer momento, la mujer aclaró que nunca esperaron de su presencia y describió la personalidad del actor de Hollywood.

"La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 22.10. Sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP", señaló al medio.

Travolta junto a su hermana e hijos en una tanguería.

Ante la hospitalidad del local con el actor, Travolta se fue agradecido por el trato que le habían dado y habría asegurado que volvería a visitar la tanguería. "Verdaderamente, nos llenó de alegría todo lo que nos dijo, nos comentó que iba a volver porque el show había superado todas sus expectativas. También vio algunos bifes de chorizo y otros platos, por eso dijo que la próxima iba a volver a comer seguro", cerró Soledad.