Esto está haciendo hoy el actor que dio vida al personaje principal de Lost

Matthew Fox (58), conocido por su papel como Jack Shephard en la exitosa serie Lost, estuvo a punto de seguir un camino muy diferente en su vida. Aunque su fama se consolidó en la televisión y recibió numerosos premios y nominaciones, antes de dedicarse a la actuación, tenía en mente una carrera completamente alejada del mundo del espectáculo, ya que quería convertirse en un magnate de Wall Street.

Durante su juventud, Matthew Fox no tenía interés ni en la actuación ni en las finanzas, su pasión inicial era la programación informática, un campo que comenzó a explorar durante sus años de secundaria. Fascinado por los ordenadores, decidió que quería dedicarse a escribir código, y por ello se matriculó en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, para estudiar informática. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía competir con los demás estudiantes, quienes demostraban un nivel de conocimiento que lo hizo dudar de su capacidad para destacar en el campo. Este cambio de perspectiva lo llevó a replantearse su futuro.

El punto de inflexión en la vida de Fox llegó gracias a la película Wall Street, de Oliver Stone (77), estrenada en 1987. Protagonizada por Charlie Sheen (58) y Michael Douglas (79), la película narra la historia de un joven y ambicioso corredor de bolsa que se adentra en el mundo de las finanzas. Fox quedó tan impactado por la historia y el personaje de Bud Fox, interpretado por Sheen, que decidió cambiar su especialización a Economía. La idea de ser un hombre de negocios exitoso y ganar grandes sumas de dinero se convirtió en su nuevo objetivo.

Matthew Fox.

Durante su tiempo en la universidad, Fox conoció a Margherita Ronchi, una modelo italiana que se convertiría en su esposa en 1992. Fue ella quien lo animó a explorar el mundo del modelaje y la actuación, reconociendo en él un potencial que ni siquiera él había considerado. Con su apoyo, Matthew Fox dejó atrás sus sueños de Wall Street y se adentró en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en una agencia de modelos, lo que lo llevó a aparecer en comerciales de televisión y, eventualmente, a obtener papeles en series de televisión.

El éxito en la actuación no tardó en llegar. Fox fue elegido para participar en Party of Five, una popular serie de los años 90, y más tarde, en Lost, donde su interpretación de Jack Shephard lo catapultó al estrellato. Sin embargo, a pesar de su éxito, la vida de Fox no estuvo exenta de controversias. En 2011, fue acusado de agredir a una conductora de autobús mientras estaba bajo los efectos del alcohol, lo que dañó su reputación. Aunque el actor negó las acusaciones y finalmente fue absuelto, el incidente tuvo un impacto negativo en su carrera.

Lost.

Después de enfrentar varios problemas personales y legales, Matthew Fox decidió alejarse de la actuación por un tiempo. Se dedicó a disfrutar de su vida familiar lejos de los reflectores y mantuvo un perfil bajo durante varios años. A pesar de sus intentos por retomar su carrera en Hollywood, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de fama que tuvo con Lost. Su regreso a la pantalla en 2022 con la serie Last Light de Netflix marcó su vuelta al mundo del entretenimiento, aunque de manera más tranquila y con menos proyectos en el horizonte.

¿Por qué fue tan exitosa la serie Lost?

Lost revolucionó la narrativa en la pantalla chica gracias a su mezcla única de misterio, drama y ciencia ficción. La serie, creada por J.J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber, cautivó al público con su estructura no lineal, personajes complejos y giros inesperados.

Su éxito se debió en gran medida a la forma en que entrelazaba historias personales con enigmas sobrenaturales, haciendo que cada episodio fuera impredecible y cargado de tensión. Además, el enfoque en temas universales como la redención, el destino y la supervivencia resonó profundamente con la audiencia.

En cuanto a la trama, Lost sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que se estrellan en una isla misteriosa en el Pacífico. A medida que intentan encontrar una manera de ser rescatados, descubren que la isla esconde secretos oscuros y fenómenos inexplicables.

Los personajes, provenientes de diferentes orígenes y con pasados turbulentos, deben enfrentarse a los desafíos de la isla y a sus propios demonios internos. La serie explora temas como la fe, el destino y la naturaleza humana, utilizando flashbacks y flashforwards para revelar detalles ocultos de sus vidas antes y después del accidente, manteniendo a la audiencia enganchada hasta su controversial final en 2010.