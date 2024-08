A pura sensualidad: Emilia Attias y una producción hot para revivir los 90

Los 90 fueron una década de transformación en el campo de la lencería y la sexualidad. El estilo no desapareció, sino que ha regresado con fuerza, como lo demuestra la reciente campaña de lencería de Emilia Attias (37).

En su perfil de Instagram, se puede ver a Attias luciendo un body color lila muy clarito, el cual luce en la mayoría de las fotos. Es tipo de satén que la marca que la contrató busca imponer. A su vez, apareció con otros tipos de conjuntos que también elevaron la temperatura.

De esta manera, Attias volvió a dejar en claro que dio vuelta la página en su vida amorosa tras su separación con el humorista Turco Naim (57). La relación duró 20 años, por lo que se armó mucho revuelo por la separación. En su momento, se había hablado de terceros en discordias que habrían detonado la relación.

¿Qué dijo Attias de su expareja?

Para terminar con los rumores, Attias usó sus redes sociales y para dedicarle un posteo a su expareja con el fin de terminar con los rumores de terceros en discordias.

"Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío. Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla", escribió en su cuenta de Instagram.

"Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan. Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La ví con mis propios ojos. Más de una vez", finalizó.