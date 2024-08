Polémica y preocupación generó Alessandra Rampolla por su impactante cambio físico

La sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla (50) provocó reacciones de preocupación con un posteo a su casi medio millón de seguidores de Instagram, en el que comparaba su antes y después del bypass gástrico que colocó hace 16 años y por el que bajó 60 kilos.

En Twitter, se volvió tendencia por el extremo cambio físico mostrado y afloró la preocupación entre los internautas, por las posibles consecuencias.

"¿Hermosa pero doctora el brillo en los ojitos que pasó? Y esa sonrisa tan hermosa aún la tengo presente en mi memoria, no voy a opinar si es mejor antes o ahora porque sería una falta de respeto, pero la luz sí se perdió" (SIC), fue uno de los comentarios.

La respuesta que dio Alessandra sobre la extrema delgadez en cuestión fue que "no llevo adelante ninguna dieta en particular, sólo intento comer sano y controlar las porciones. Hago gimnasia, pero sin matarme. Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces".

Las palabras que intentaban llevar tranquilidad en redes a partir de una reciente foto que se hizo viral, pretendieron neutralizar los comentarios que se dispararon: "Mirá! ¡Y antes era re diosa! No hay que opinar, lo sé. Me parece una chica muy bonita!", "Me parece a mi, o Rampolla se fue de mambo con la dieta?", "Era tan linda cuando era gorda...", "Por lejos, su mejor momento fue al principio, antes de la dieta".

También hubo otros que la defendieron, pero plantearon dudas sobre su salud: "No se habla de cuerpos ajenos. Deberían haber aprendido", "¿Y si está enferma? ¿Si está pasando por algo personal? No se habla del cuerpo de nadie", "Cuando estaba gordita xq estaba gordita, ahora q esta flaca, está muy flaca!?!? Dejen a la gente ser como quiera y pueda, loco", fueron algunas de las opiniones.

Antes y después.

Cambio radical de una sexóloga referente

La imagen actual de Alessandra Rampolla es muy distinta a la que tenía acostumbrado a su público cuando irrumpió en los medios de América Latina, como una precursora en el campo de la divulgación de la sexología.

A la televisión argentina llegó en el 2006, como "una gordita saludable", que de inmediato sedujo a la audiencia con pícaros consejos de sexo a quienes le consultaban sobre sus relaciones íntimas.

Dos años después, decidió operarse porque tenía un proyecto personal: quería ser madre e inició el camino que la llevó a adelgazar 60 kilos.

La operó Eduardo Bolaños Quintero, un médico colombiano especialista en cirugía bariátrica por laparoscopia que le hizo el mismo procedimiento al ídolo argentino Diego Maradona en el 2005.

"Por supuesto que me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético. Mi salud empezaba a afectarse por el sobrepreso, aunque no había riesgo", aclaró, y agregó: "No me sentía bien con la idea de buscar un embarazo si no estaba bien yo y no podía hacer de mi cuerpo el mejor vehículo posible para dar vida".

Transcurrieron 16 años de la cirugía que le cambió la vida y la sexóloga aseguró que ahora se mira al espejo y ve a "una mujer saludable".

Alessandra Rampolla.

Desde entonces, no realiza ninguna dieta en particular, salvo comer sano y controlar las porciones, según ha explicado. "Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces", bromea.

Cuando llevaba 7 años de tratamiento y había adelgazado 30 kilos, se divorció de John Hernández, con quien estaba en pareja desde un poco antes de iniciarlo.

Precisamente, la crisis comenzó por un conflicto de intereses en sus propias carreras profesionales, ya que mientras él buscaba formar familia en Puerto Rico, ella quería hacerlo en Buenos Aires, porque era donde le estaba yendo muy bien.

Cuando el bypass gástrico que lleva cumplió 15 años, amaneció "súper contenta con una sensación como de satisfacción muy grande", que compartió con la audiencia que la sigue.

"Es un día increíblemente especial, estoy en celebración profunda, eufórica", agregó.

Soltera y ocupada

La conductora -que también es conferencista internacional y se describe como feminista- está soltera.

"¿Si en la calle me preguntan más por sexo o cómo adelgacé? De sexo, ¡sin dudas!", respondió la sexóloga que también confesó que desde que tiene "este nuevo aspecto", a la gente le cuesta reconocerla: "Recién lo hacen cuando hablo, que se dan cuenta por mi tono de voz".

Se lo confirman algunas expresiones, tales como: "Es como que perdiste algo de tu esencia. Bellísima, pero no se te reconoce".

Los posteos en su cuenta inclusive van más allá: "Muy Flaca estas, tu boca muy de cirugía, igual te quiero pero eras más bonita con esos kilitos d más", le dispararon. "Si nunca la hubiesen visto con sobrepeso ni dirían nada de su apariencia", esgrimen otros.

Los lunes y jueves participa del programa Perros de la Calle, por Urbana Play, y está terminando la gira del espectáculo teatral con Estelita (Jey Mammon): el 30 de mayo se estrenó en el Teatro Regina, el viernes 31 estuvo en el Teatro Morón y el sábado 1 de junio en el Teatro Booz de Rosario.

