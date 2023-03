Hay boda en Gran Hermano: ¿Julieta se casará con Marcos?

En la noche del martes 21 de marzo se realizó la gala de Gran Hermano y Romina Uhrig fue entrevistada por el panel y expuesta a varias acusaciones por parte de sus compañeros. Ese mismo día, Santiago del Moro dio una sorpresa y leyó un comunicado rosa que tenía una noticia.

Según detalló el conductor, Gran Hermano les dio la posibilidad a los finalistas de organizar una "falsa boda" el próximo viernes. En esta última semana de reality los jugadores van a tener que acordar quién se casa con quién y quién será el cura del evento.

“Mañana me tienen que decir cómo será el casamiento para informarle a GH”, señaló Santiago. Según trascendió la fiesta del viernes va a estar acompañada por decoración nupcial, una torta gigante y música. Además, los participantes estarán vestidos para la ocasión según el rol que les toque y algunas fuentes revelaron que ingresarán "todos los ex" de este ciclo, algo que todavía no se confirma.

En ese momento, Julieta Poggio se adelantó a sus compañeros e insinuó que quería ser la novia. “Esperaré propuestas”, dijo tras el anuncio del conductor y en el afuera hay miles de especulaciones en que la pareja podría ser Marcos y Julieta. Ambos tuvieron un vínculo que desde que comenzó tuvo aires de romance y cientos de fanáticos se ilusionaron con ese momento.

¿Qué pasará en la última semana de reality?

Si bien el pasado lunes ingresaron ex participantes para "apoyar" a cada uno de los finalistas, indicaron que además, el conductor ingresará el próximo domingo a la casa para tener una gran cena con los 3 finalistas: Marcos, Nacho y Julieta. Durante su estadía en la casa, Santiago será el encargado de abrir la misteriosa valija que dejó Alfa hace algunas semanas.