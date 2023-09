'Los establos de su majestad' inicia su temporada en el Independencia

Bajo la dirección del prestigioso Víctor Arrojo, este fin de semana estrena Los establos de su majestad, la obra que marca el regreso de la “temporada teatral” a Mendoza.

Este viernes, sábado y domingo, a las 21, se podrá disfrutar, en el teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad) de las primeras tres funciones de este drama en tono de parodia.

La propuesta artística resultó seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes, a través de su programa “TNC Produce en el País” y sube a escena en coproducción con el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza.

Las entradas tienen un valor accesible de $900 y ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

La obra, ambientado en la llamada “campaña del desierto”, está protagonizado por Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Pablo Díaz y Matías González. Cuenta con dramaturgia de Sonnia De Monte, en una versión de la obra homónima de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez.

"Es esta una oportunidad única como director, como creador escénico, de poder desarrollar la búsqueda de un teatro total, de un teatro vital, que es lo que me interesa. Los Establos me ha permitido esa búsqueda, reafirmar esa necesidad de construir el teatro que a mí me gustaría ver, que a mí me gustaría compartir", dijo Arrojo sobre la pieza teatral.

En septiembre, el espectáculo se podrá ver los días viernes 1, sábado 2, domingo 3, jueves 7, jueves 14, jueves 22 y sábado 30, siempre a las 21.