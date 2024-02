Las máximas autoridades de San Marino visitan por primera vez Mendoza

El cónsul de la República de San Marino Juan Carlos Benvenutti, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) contó que “la Argentina es el segundo país en el mundo de contener emigrantes de San Marino, que llegaron en la época difícil de Europa. Actualmente se calculan más de 12 mil sanmarinenses los que están en el exterior, frente los 33 mil que están dentro del país. Significa un porcentaje muy alto de sanmarinenses que viven en el exterior. En la Argentina tenemos siete asociaciones en distintas provincias que es donde está instalada la mayoría de estos ciudadanos”.

Cónsul de la República de San Marino, Juan Carlos Benvenutti.

Este año, a la Argentina le toca la organización anual para que se reúnen las siete organizaciones, donde generalmente viene el ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de otro funcionario y se ven los temas que competen como ciudadanos y como asociación que los relacionan con San Marino, los problemas que pueden tener y otros temas. “En ese momento se provoca un avance en las relaciones entre los ciudadanos que viven en San Marino y los ciudadanos que viven en el exterior. Este año le tocó a Mendoza. Estábamos en medio de la organización de la reunión anual, que tiene dos partes, una reunión de mayores y una de jóvenes para ir formándolos para que el día de mañana tomen la conducción de este tipo de organización. En el medio de esto, nos avisan que los capitanes regentes iban a asistir a Mendoza, a la reunión que teníamos programada”, dijo el cónsul.

Benvenutti explicó quiénes son los capitanes regentes y que la organización de San Marino es muy típica, donde no hay presidente ni vice, hay un ‘gran congreso’ de 60 miembros que discuten todos los temas respecto del país y cada seis meses se eligen dos capitanes regentes para que rijan en seis meses. El capitán regente es el más votado del partido ganador y el otro es el elegido del segundo partido que salió en la elección. De esa manera, se logra que haya un control mutuo, porque la firma tiene que estar puesta en los dos capitanes regentes y son quienes hacen la parte operacional del gobierno.

“Estos capitanes regentes han tomado este año la decisión de venir, y para Mendoza no es sólo un halago, sino que también es un momento muy particular de la vida de San Marino, porque, como Andorra, están ya prácticamente incorporados a la Unión Europea, cosa que no se lograba, porque saben que eran países muy chicos, y cuando se incorporan a una organización muy grande, generalmente sus industrias son deglutidas por las grandes empresas que trabajan de otra forma. Costó desde el 2016 hasta el 2023 lograr llegar a un acuerdo, pero este año, finales del 2023, se anunció y estamos a días de que se concrete la incorporación de estos dos países a la Unión Europea y, próximamente, ocurrirá lo mismo con Mónaco. Así que, vamos a tener en Mendoza a los capitanes regentes hasta el lunes, que van a participar de todo esto y con una noticia tan grande, porque para los sanmarinenses puede ser una apertura muy grande el pasar ser ciudadano de la Unión Europea”, explicó el cónsul con respecto a la importancia de que el pequeño país forme parte de la Unión Europea.

Cómo nació San Marino

San Marino nació cuando Marino escapaba junto con un grupo de gente de los intentos de asesinato de los romanos en el año 300 después de Cristo. Y se instalaron en un cerro –diez veces más grande que el cerro La Gloria–, tratando de huir de la masacre. Ahí se desarrollan como un país independiente. Marino tomó una decisión apenas se instalaron, había 12 familias en la zona, y les mandó a decir que mandaran un representante y si bien el sistema republicano y democrático ya existía en la época de Roma o Grecia, pero ellos tenían castas sociales, tenían esclavos, entonces el sistema era impuro. En el 301, después de Cristo, al formarse el país como tal, por primera vez en el mundo, el sistema republicano es perfecto, entonces los sanmarinenses son considerados como la nación republicana más antigua del mundo que se formó. Tiene 1723 años de existencia esta república.