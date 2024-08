Emma Vich se sintió incómodo en el programa de Yuyito y abandonó la entrevista

El ambiente en el set de Empezar el día, el programa conducido por Amalia Yuyito González (64), se tornó tenso durante la visita del ex participante de Gran Hermano, Emma Vich. Lo que parecía ser una entrevista tranquila y amena, tomó un giro inesperado cuando una pregunta sobre su vida privada llevó a que al ex participante del reality a abandonara el estudio en vivo.

Todo comenzó cuando uno de los panelistas, Facundo Ventura, hizo una pregunta que pareció incomodar a Vich. "¿Tienen ganas de casarse? Ellos no se casaron. Porque yo la otra vez le pregunté a Nico (pareja de Emma) y me dijo que casados no estaban", fue la consulta que desató el malestar. Emma, visiblemente sorprendido, respondió con otra pregunta: "¿Cómo que te dijo que no estábamos casados?", revelando su descontento con el rumbo de la conversación.

La tensión en el estudio aumentó cuando Ventura aclaró que esa información le había sido dada por Nico, la pareja de Emma, mientras este aún estaba dentro de la casa del reality. Sin embargo, Nico, que estaba presente detrás de cámaras, rápidamente intervino negando haber sido consultado sobre el tema, lo que añadió más confusión y desagrado a la situación. Emma, claramente incómodo, decidió que no deseaba continuar con la entrevista y, sin pronunciar una palabra más, se levantó y abandonó el estudio.

Emma Vich enojado con el panel de Yuyito González

La reacción de la conductora, Yuyito González, fue inmediata. Intentó detener a Vich, pidiéndole que no se fuera: "Uy, se va, abandona el móvil. No, no abandones, ¿eh? No, Emma, pero es una pregunta". Sin embargo, sus palabras no lograron retener al ex participante, quien se retiró del set, dejando a todos en estado de asombro. La conductora, visiblemente desconcertada, intentó seguirlo y hacer que reconsiderara su decisión, pero Emma ya había tomado su determinación.

El incidente no pasó desapercibido para los presentes ni para los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a comentar en redes sociales sobre la inesperada reacción de Emma Vich. En un intento por suavizar el momento, algunos panelistas bromearon diciendo que Emma es "un gran actor", insinuando que su salida podría haber sido una especie de performance. Sin embargo, la seriedad con la que Vich abandonó el set sugirió que su malestar era genuino, dejando a todos con la incómoda sensación de que se había cruzado una línea.

El incidente con Emma Vich seguramente seguirá generando comentarios y análisis, no solo por el momento incómodo en televisión, sino también por lo que representa en términos de la ética periodística y el respeto a la privacidad.