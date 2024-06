El incómodo momento de Nacho al preguntarle por el romance con Coti

Este viernes, la noche de exGran Hermano en Telefe, tuvo la atención en Nacho Castañares cuando se le preguntó sin filtro sobre su romance con Coti Romero, también exjugadora.

Aunque Nacho y Coti intentaron mantener su nueva relación amorosa lejos del ojo público y de la exposición mediática, los exhermanitos no pudieron evitar blanquear su romance. La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartieron una tierna postal posando juntos en un ascensor.

Así, después de que la correntina le confirmase a LAM (América TV) que están dando los primeros pasos en esta historia amorosa, ahora fue el turno de Castañares para hablar al respecto en pleno vivo de La noche de los ex.

Durante el programa, mientras Florencia, la última eliminada del reality hablaba de sus sentimientos hacia Nicolás y aclaraba que no está enamorada, Jésica 'Osito' Gómez lanzó una declaración picante: "Es que uno cree que ama cualquier cosa cuando está ahí adentro", refiriéndose a los intensos pero efímeros romances que surgen en la casa de Gran Hermano. Además, añadió: "¿Pero cuántos casos hay que se reencontraron y no funcionó?", señalando los noviazgos fallidos una vez fuera del reality.

En ese momento, Alfa apuntó directamente a Nacho, recordando su relación con La Tora Lucila Villar que solo duró siete meses tras salir de la casa. Acto seguido, Regidor no perdió oportunidad y expuso a Nacho con Coti Romero al señalar: "Bueno ahora él tiene un amor de la casa".

La reacción de Nacho no se hizo esperar, mostrando incomodidad ante la revelación. Mientras Gustavo Conti bromeaba llamándolo "¡Nacho es un pirata!", Robertito Funes Ugarte se acercó al rubio para reclamarle por no haber contado "nada sobre eso". Castañares, visiblemente incómodo, intentó negar la relación diciendo: "No estoy con nadie". Sin embargo, el conductor le retrucó señalando que la noticia estaba "en todos lados".

Claramente molesto, Nacho gesticuló tratando de evadir el tema, pero Alfa continuó picanteando la situación imitando a Coti al decir: "¿Me estás negando, Nacho? ¿Me estás negando?". En ese punto de la noche, el finalista de GH2022 advirtió: "¡Basta! ¡No! Yo voy a traer un librito y voy a empezar a quemar uno por uno porque tengo para todos ¡Para todos tengo!".

La escena dejó claro que la relación entre Nacho y Coti es un tema candente y de interés tanto para los seguidores del reality como para sus excompañeros. A pesar de sus intentos por mantener la privacidad, el romance entre estos dos exhermanitos ya es un hecho confirmado que ha capturado la atención del público y los medios.