El Conjuro 4 ya tiene fecha de estreno

Warner Bros. ha anunciado oficialmente la fecha de estreno para la esperada cuarta entrega de la saga El Conjuro. La película, cuyo título oficial no ha sido revelado, llegará a los cines casi dos meses antes de Halloween, fecha muy apreciado entre los fanáticos del terror sobrenatural como el de esta saga.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4?

Dirigida por Michael Chaves, quien previamente estuvo al frente de El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, esta nueva entrega promete ser el cierre épico de las aventuras paranormales de los investigadores Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson (51) y Vera Farmiga (50). El Conjuro 4 llega a cines el 5 de septiembre del 2025.

De acuerdo con medios como Variety y The Hollywood Reporter, el título del filme aún no ha sido definido, pero en Wikipedia e Internet Movie Database se le atribuye el título The Conjuring: Last Rites.

¿Qué esperar de esta nueva entrega de la saga?

El guionista David Leslie Johnson-McGoldrick , conocido por su trabajo en El Conjuro 2: El Caso de Enfield y El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, se encargará del guion, asegurando una historia llena de suspenso y terror. Aunque los detalles de la trama aún no han sido revelados, se espera que la película explore uno de los casos más escalofriantes enfrentados por los Warren.

Con más de una década de éxito en taquilla y un universo expandido que incluye precuelas y spin-offs como La Monja, Annabelle y La Llorona, El Conjuro ha cautivado a audiencias alrededor del mundo con sus historias basadas en hechos reales. Además, Warner Bros. ha confirmado que la película será lanzada en formato IMAX, prometiendo una experiencia aún más inmersiva para los fanáticos del horror.

Además de la película, los seguidores del universo El Conjuro pueden esperar una serie de televisión basada en los archivos de casos de los Warren, explorando los inicios de su carrera como "demonólogos". Con estas emocionantes novedades, los aficionados al terror ya cuentan los días para el estreno de El Conjuro 4, marcando el esperado cierre de una de las franquicias más icónicas del género.