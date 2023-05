¿Por qué se retrasó el rodaje de Stranger Things?

Se retrasó el rodaje de la temporada final de Stranger Things y sus creadores, Matt y Ross Duffer, salieron a dar explicaciones a través de Twitter.

“Aquí los Duffer. La escritura de guion no acaba cuando empieza el rodaje. Así, aunque estamos emocionados ante el inicio de la producción junto a nuestro increíble equipo y elenco, no va a ser posible mientras la huelga continúe.

Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces... cambio y corto”, manifestaron los inventores de la serie original más popular de la historia de Netflix, revelando que la causa de la demora fue la huelga de guionista.

Esto confirma que, a pesar de que el desarrollo del guion haya empezado en agosto del año pasado, la producción no comenzará debido a la situación actual en Hollywood.

Desde hace días, más de 11 mil escritores de cine, televisión y otras formas de entretenimiento se encuentran de paro para exigir retribuciones más justas de las grandes corporaciones y las exitosas empresas de streaming.

“Páguenle a sus guionistas o les spoileamos el final de Succession”, menciona uno de los carteles en la propuesta, mientras que otro tiene la siguiente leyenda: “¿Quieren saber cómo termina The Last Of Us?”. En resumen, lo que se busca con esta protesta es renegociar los sueldos y revisar sus condiciones laborales, ya que según aseguró el Writers Guild of America (el Gremio de Escritores de América) en su comunicado oficial, “como muchos trabajadores (de Estados Unidos), a medida que aumentan las ganancias corporativas, los sueldos de los guionistas están estancados”.

Debido a esto, además de Stranger Things, hay grandes producciones en freno porque muchos creadores se han unido a la protesta para mostrar su apoyo. Algunas de las ficciones que se han visto afectadas son Evil, Colegio Abbott, Yellowstone, Cobra Kai y Big Mouth.