Brian May en primera persona: "me recupero de un ACV"

Brian May, guitarrista de Queen, se recupera después de haber sufrido un derrame cerebral menor.

El guitarrista, de 77 años, compartió la noticia a través de una publicación en Instagram el miércoles 4 de septiembre, revelando que el susto de salud ocurrió "hace aproximadamente una semana".

"La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días", dijo May. "Lo menciono porque estaba en duda debido a ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace aproximadamente una semana... lo que llamaron fue un derrame cerebral menor".

"De repente, de la nada, no tenía ningún control de [mi brazo izquierdo]. Así que es un poco aterrador", continuó y agregó que recibió la "atención y cuidados más fantásticos" por parte del personal del Hospital Frimley Park en Surrey, Inglaterra.

May dijo además:

"No quería decir nada en ese momento porque no quería que nada lo rodeara. Realmente no quiero compasión. Por favor no hagan eso porque llenará mi bandeja de entrada y odio eso".

"Simplemente haciendo lo que me dicen, que básicamente es nada. Estoy en tierra", bromeó. "No se me permite salir, no se me permite conducir, no se me permite subir al avión. No se me permite elevar demasiado el ritmo cardíaco. Pero estoy bien".

En mayo de 2020, la legendaria estrella de rock sufrió un "pequeño" ataque al corazón que dijo que lo dejó "muy cerca de la muerte". Su condición cardíaca fue diagnosticada después de que fue llevado al hospital por un músculo desgarrado en su glúteo máximo mientras trabajaba en el jardín.

¡Tenemos guitarra para rato!🥹🙏



🏥 La leyenda de Queen, Sir Brian May, reveló que hace unas semanas sufrió un derrame cerebral que lo llevó a perder temporalmente el control de su brazo izquierdo.



🎸 El guitarrista de 77 años grabó un video para relatar su experiencia y... pic.twitter.com/9m5HIV3T3S — El Dínamo (@el_dinamo) September 4, 2024

"De todos modos, tuve —en medio de toda la saga del doloroso trasero—, un pequeño ataque al corazón", dijo May en un video compartido a través de Instagram en ese momento, según la BBC.

"No es algo que me haya hecho daño. Fueron unos 40 minutos de dolor en el pecho y opresión, y esa sensación en los brazos y sudoración", explicó.

May dijo que le colocaron tres stents en el corazón y se sentía mucho mejor.

"Salí con un corazón que ahora es muy fuerte, así que creo que estoy en buena forma para algún tiempo más", dijo.

"Estuve realmente muy cerca de la muerte... No morí. Salí y habría estado lleno de energía si no hubiera sido por la pierna", agregó.