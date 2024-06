Día y hora de la ceremonia de apertura de la Copa América 2024 en Estados Unidos

La esperada nueva edición de la Copa América dará comienzo este jueves con un vibrante partido inaugural entre la Selección argentina y Canadá. Antes del pitido inicial, los simpatizantes podrán disfrutar de un espectacular show de apertura a cargo del reguetonero colombiano Feid, también conocido como Ferxxo, quien se encuentra posicionado en el top 20 global de Spotify y Billboard.

Feid, reconocido por su estilo innovador y su energía en el escenario, iniciará su actuación a las 20:00 en el Mercedes Benz Stadium, una hora antes del comienzo del encuentro. La presencia del artista fue confirmada por la organización de la Copa América a través de sus redes sociales: "Feid traerá el Ferxxocalipsis a la ceremonia de apertura de la Conmebol Copa América USA 2024".

El propio Feid compartió su entusiasmo por esta oportunidad, declarando: "Quiero compartirles una noticia muy espectacular y es que el Ferxxo va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. A toda la gente que sigue mi música y no va a poder estar en el estadio, los quiero invitar a ver todo mi show a través de las redes sociales de la Copa América. La vamos a pasar muy bien".

Después del show, se dará inicio oficial a la Copa América con el esperado enfrentamiento entre Argentina y Canadá. Esta será la segunda ocasión en que el torneo se juega en Estados Unidos; la primera fue en 2016, cuando Chile se coronó campeón al vencer a Argentina en la final por penales.

Quién es Feid, la estrella del espectáculo de apertura

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Es un talentoso cantante, compositor y productor discográfico que comenzó su carrera escribiendo éxitos como "Ginza" de J Balvin, "Mamita" de CNCO y "Secretos" de Reykon.

Feid se catapultó a la fama en 2017 con su álbum debut "Así como suena", que lo llevó a ingresar por primera vez en una lista de Billboard. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, consolidándose como una figura prominente en el género urbano.

En su presentación en el Mercedes Benz Stadium, Feid podría deleitar a los asistentes con varios de sus temas más populares, tales como "Ferxxo 100", "LUNA", "Sorry 4 that much" y "Castigo". Sin duda, su actuación añadirá un toque electrizante a la ceremonia de apertura, marcando un inicio inolvidable para la Copa América 2024.