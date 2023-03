"Superadobe": advertencias ante la nueva tendencia en construcción

Construir una casa implica diseñar el plano, comprar el terreno apropiado, pensar en los lugares de recreación combinados con los de descanso o trabajo. Y ante todo, conlleva sentirse seguro. Una nueva modalidad en el mundo es el llamado "superadobe", una especie de ladrillo hecho a partir de tierra.

Parece ser la solución a infinidad de problemas económicos, pero en cuanto a seguridad el elemento tiene varios puntos a considerar.

Desde El Interactivo, por Ciudadano News, el periodista Daniel Gallardo entrevistó a Daniel Dimaria, ingeniero civil. El profesional se apuró a catalogar al "superadobe" como algo no tan beneficioso como podría creerse: "Esto del superadobe, desde el punto de vista de la ingeniería y de lo estructural, no lo vemos como algo bueno".

"Sí puede ser útil como aislante térmico y acústico, pero los números no dejan lugar a dudas: el adobe es peligroso".

Según el profesional, el ejemplo más claro es echar una mirada a la historia de los sismos: el 80% de las víctimas perdieron la vida bajo los escombros de adobe. "Han sido construcciones de adobe las que aplastaron a sus ocupantes. Lo único que le veo de 'súper' a esta nueva modalidad es el tamaño de la bolsa que contiene la arena o la tierra con la que se hace".

"Son elementos que no están vinculados entre sí, dentro de una bolsa apoyada sobre otra: no hay nada que las una", dice Dimaria.

El uso del súperadobe implica utilizar la forma circular. Las construcciones están hechas en redondo para aprovechar el efecto resistente de la bóveda, y remplazar los defectos que tiene el dobe en cuanto a capacidad resistente. "Pero no se puede unir con otros elementos, como sucede en los dinteles de las puertas", dice el ingeniero civil. "Quedaría suelto, no apretado".

"Lo mismo ocurre con la estructura del techo, y es difícil resolver el problema de las uniones. Es, por lo tanto, muy peligroso", agrega Dimaria.

Ya se trate de adobe o súperadobe, "no es recomendable desde ningún punto de vista construir con estos elementos. En zonas sísmicas, la experiencia indica que la mayor cantidad de daños ocurren precisamente con el adobe", dice el profesional.

Hay informes y fotografías que indican que en varios lugares del país ya hay construcciones en súperadobe, como son el caso de Lavalle, Las Heras o Luján, departamentos de la provincia de Mendoza. "Y sí, puede ser más barato construir así"

"Pero los espesores de los muros son más delgados, y es un detalle esencial a la hora de construir", dice el ingeniero.

Y tampoco conviene confiar en el denominado "adobe sismo-resistente". "No me consta que exista un adobe de esas características", dice Dimaria, "y sé de algunos profesionales que han querido diseñar una norma para construir en adobe, eso no ha sido autorizado".